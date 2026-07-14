Гаага осознанно обостряет отношения с Москвой, заявил посол России

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Гаага осознанно ведет дело к дальнейшему обострению отношений с Москвой, заигрывая с темой возможного "конфликта на Востоке", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Нидерландах.

"Вставшая на данный деструктивный путь Гаага, к сожалению, последовательно и осознанно продолжает вести дело к дальнейшему обострению отношений с нашей страной, бездумно заигрывая с темой возможного "конфликта на Востоке", - заявили в российской дипмиссии.