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Гаага осознанно обостряет отношения с Москвой, заявил посол России - РИА Новости, 14.07.2026
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17:49 14.07.2026 (обновлено: 18:03 14.07.2026)
Гаага осознанно обостряет отношения с Москвой, заявил посол России

Посольство России: Гаага осознанно обостряет отношения с Москвой

CC BY-SA 3.0 / Embassy of Russia in The Hague Klepkin / Здание посольства России в ГаагеПосольство России в Гааге
Посольство России в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Embassy of Russia in The Hague Klepkin / Здание посольства России в Гааге
Посольство России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Нидерландах заявило, что Гаага осознанно ведет дело к дальнейшему обострению отношений с Москвой.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Гаага осознанно ведет дело к дальнейшему обострению отношений с Москвой, заигрывая с темой возможного "конфликта на Востоке", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Нидерландах.
Во вторник МИД Нидерландов пригласил посла РФ Владимира Тарабрина для беседы в связи с выдвинутыми ЕС обвинениями в адрес России в якобы кибератаках.
"Вставшая на данный деструктивный путь Гаага, к сожалению, последовательно и осознанно продолжает вести дело к дальнейшему обострению отношений с нашей страной, бездумно заигрывая с темой возможного "конфликта на Востоке", - заявили в российской дипмиссии.
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