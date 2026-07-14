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Жительницу Донецка задержали за госизмену - РИА Новости, 14.07.2026
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12:06 14.07.2026
Жительницу Донецка задержали за госизмену

ФСБ: жительницу Донецка задержали за передачу военных сведений СБУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Донецка задержали за государственную измену.
  • Она передавала сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Жительницу Донецка задержали за передачу сведений о расположении ВС РФ сотрудникам СБУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"ФСБ задержала жительницу Донецка за государственную измену... Женщина инициативно установила контакт с представителями СБУ посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
Задержанная на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР рассказала, что "увидела два припаркованных военных грузовика с полуприцепами и артиллерийскими орудиями на территории автомобильной парковки торгового центра, расположенного в районе донецкой объездной автомобильной дороги".
"Я сфотографировала их на принадлежащий мне мобильный телефон, после чего отправила в чат-бот Telegram-канала Службы безопасности Украины", – добавила она.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена".
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