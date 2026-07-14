Жительницу Донецка задержали за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Донецка задержали за государственную измену.
- Она передавала сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Жительницу Донецка задержали за передачу сведений о расположении ВС РФ сотрудникам СБУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Задержанная на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР рассказала, что "увидела два припаркованных военных грузовика с полуприцепами и артиллерийскими орудиями на территории автомобильной парковки торгового центра, расположенного в районе донецкой объездной автомобильной дороги".
"Я сфотографировала их на принадлежащий мне мобильный телефон, после чего отправила в чат-бот Telegram-канала Службы безопасности Украины", – добавила она.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена".