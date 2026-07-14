Жительницу Донецка задержали за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительницу Донецка задержали за государственную измену.

Она передавала сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Жительницу Донецка задержали за передачу сведений о расположении ВС РФ сотрудникам СБУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

ФСБ задержала жительницу Донецка за государственную измену... Женщина инициативно установила контакт с представителями СБУ посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Задержанная на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР рассказала, что "увидела два припаркованных военных грузовика с полуприцепами и артиллерийскими орудиями на территории автомобильной парковки торгового центра, расположенного в районе донецкой объездной автомобильной дороги".

"Я сфотографировала их на принадлежащий мне мобильный телефон, после чего отправила в чат-бот Telegram-канала Службы безопасности Украины", – добавила она.