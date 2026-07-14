ФСБ показала уничтожение дронов, подготовленных для атаки в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ сорвала попытку атаки FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.

Исполнитель атаки активировал дроны, но они были уничтожены при вылете из ангара силами спецподразделения ФСБ.

Разведывательная информация позволила заранее узнать о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ФСБ показала уничтожение при вылете из ангара FPV-дронов, которыми Киев хотел атаковать предприятие ВПК в Подмосковье.

На кадрах оперативной видеосъемки показано, как исполнитель теракта в ангаре разложил дроны на полу в два ряда, запустил их, но они начали возвращаться обратно и взрываться прямо в ангаре.

По информации ФСБ, ранее был сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель сорванной атаки собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников.