Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала, как исполнитель сорванной атаки готовил FPV-дроны к запуску - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 14.07.2026
ФСБ показала, как исполнитель сорванной атаки готовил FPV-дроны к запуску

ФСБ показала, как исполнитель атаки на подмосковное предприятие готовил дроны

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России обнародовала видео, на котором запечатлен процесс распаковки и подготовки к запуску FPV-дронов в подмосковном ангаре.
  • Ведомство сообщило о срыве запланированной СБУ атаки FPV-дронами на стратегическое оборонное предприятие в Московской области.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ФСБ России показала на видео, как исполнитель сорванной атаки на подмосковное предприятие ВПК распаковывал FPV-дроны в ангаре и готовил их к запуску.
Ранее ведомство сообщило о срыве задуманной Службой безопасности Украины (СБУ) удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
На видео, опубликованном спецслужбой, в подмосковном ангаре, куда доставили дроны, мужчина достает их из коробок, распаковывает и устанавливает на полу, готовя их к запуску.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
ФСБ рассказала о роли исполнителя сорванной атаки Киева на предприятие ВПК
Вчера, 09:21
 
БезопасностьМосковская область (Подмосковье)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала