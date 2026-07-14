ФСБ показала, как исполнитель сорванной атаки готовил FPV-дроны к запуску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ России обнародовала видео, на котором запечатлен процесс распаковки и подготовки к запуску FPV-дронов в подмосковном ангаре.
- Ведомство сообщило о срыве запланированной СБУ атаки FPV-дронами на стратегическое оборонное предприятие в Московской области.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ФСБ России показала на видео, как исполнитель сорванной атаки на подмосковное предприятие ВПК распаковывал FPV-дроны в ангаре и готовил их к запуску.
Ранее ведомство сообщило о срыве задуманной Службой безопасности Украины (СБУ) удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
На видео, опубликованном спецслужбой, в подмосковном ангаре, куда доставили дроны, мужчина достает их из коробок, распаковывает и устанавливает на полу, готовя их к запуску.