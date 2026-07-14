ФСБ показала, как исполнитель сорванной атаки готовил FPV-дроны к запуску

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ФСБ России показала на видео, как исполнитель сорванной атаки на подмосковное предприятие ВПК распаковывал FPV-дроны в ангаре и готовил их к запуску.

На видео, опубликованном спецслужбой, в подмосковном ангаре, куда доставили дроны, мужчина достает их из коробок, распаковывает и устанавливает на полу, готовя их к запуску.