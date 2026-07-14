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ФСБ показала кадры задержания исполнителя сорванной атаки в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2026
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09:54 14.07.2026
ФСБ показала кадры задержания исполнителя сорванной атаки в Подмосковье

ФСБ показала задержание исполнителя сорванной атаки на предприятие в Подмосковье

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России сорвала задуманную СБУ атаку FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
  • Ведомство показало кадры задержания исполнителя этой атаки.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ФСБ России показала кадры задержания исполнителя сорванной атаки Киева на подмосковное предприятие военно-промышленного комплекса.
Ранее ведомство сообщило о срыве задуманной Службой безопасности Украины (СБУ) удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
На опубликованных кадрах сотрудники ФСБ на улице задерживают мужчину - тот ложится на землю, после чего сотрудники спецслужб заводят ему руки за спину, поднимают и отводят в салон микроавтобуса.
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