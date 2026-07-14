Исполнителя атаки Киева на подмосковный ВПК инструктировали по видеосвязи

"Начал искать работу... Со мной связался куратор... предложил заняться укладкой плитки, предложил мне большие деньги. Фурхад свел меня с заказчиками из спецслужб Украины, сказал, что будет общаться со мной по телефону или компьютеру. Приехал в ангар, на объекте стояли паллеты, плитки и ноутбуки, начал распаковать плитку, где между плиткой были спрятаны беспилотники и взрывчатка. В ангаре (стояли - ред.) камеры. За мной наблюдал и давал инструкции, как настроить дроны, куратор. Далее он сказал, чтобы я открыл ворота ангара. Украинцы сказали, что эвакуируют меня, и я приехал на обозначенное место, где меня должны были забрать на такси, но такси так и не дождался", - сказал исполнитель сорванной атаки.