Исполнителя атаки Киева на подмосковный ВПК инструктировали по видеосвязи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ России сообщила о срыве запланированной СБУ атаки FPV-дронами на стратегическое оборонное предприятие в Московской области.
- Исполнитель атаки был задержан и признался, что действовал в интересах украинской стороны при координации членов международной террористической организации.
- Все запущенные FPV-дроны были уничтожены силами спецподразделения ФСБ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Исполнитель сорванной атаки Киева на подмосковное предприятие ВПК признался, что куратор от спецслужб Украины инструктировал его по видеосвязи, как собирать и запускать FPV-дроны, следует из видео, опубликованном ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о срыве задуманной Службой безопасности Украины (СБУ) удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель теракта был задержан и дал признательные показания о том, что действовал в интересах украинской стороны при координации членов международной террористической организации.
"Начал искать работу... Со мной связался куратор... предложил заняться укладкой плитки, предложил мне большие деньги. Фурхад свел меня с заказчиками из спецслужб Украины, сказал, что будет общаться со мной по телефону или компьютеру. Приехал в ангар, на объекте стояли паллеты, плитки и ноутбуки, начал распаковать плитку, где между плиткой были спрятаны беспилотники и взрывчатка. В ангаре (стояли - ред.) камеры. За мной наблюдал и давал инструкции, как настроить дроны, куратор. Далее он сказал, чтобы я открыл ворота ангара. Украинцы сказали, что эвакуируют меня, и я приехал на обозначенное место, где меня должны были забрать на такси, но такси так и не дождался", - сказал исполнитель сорванной атаки.
Исполнитель сорванной атаки, которого СБУ заполучила с помощью запрещенной в РФ международной террористической организации, собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. После запуска противником FPV-дронов все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки. Безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, подчеркивает ФСБ.
ФСБ рассказала, где хранились дроны СБУ
Вчера, 08:54