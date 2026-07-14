ФСБ рассказала о роли исполнителя сорванной атаки Киева на предприятие ВПК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- По информации ФСБ, исполнитель атаки собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Исполнитель сорванной атаки Киева на подмосковное предприятие ВПК собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников, сообщила ФСБ.
"Действуя по инструкциям кураторов, он собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами", - сообщается в пресс-релизе пресс-службы.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.