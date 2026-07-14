Все дроны, запущенные по подмосковному предприятию ВПК, уничтожены

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. После запуска противником FPV-дронов в сторону подмосковного предприятия ВПК все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, сообщила ФСБ.