Все дроны, запущенные по подмосковному предприятию ВПК, уничтожены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сорвала попытку атаки FPV-дронами на стратегическое оборонное предприятие в Московской области.
- Было получено сообщение о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
- Все запущенные FPV-дроны были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. После запуска противником FPV-дронов в сторону подмосковного предприятия ВПК все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, ранее был сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель сорванной атаки собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников.
"После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России, сопровождавшего проведение операции. Мероприятия проводились в условиях гарантированного обеспечения безопасности объекта посягательства, а также гражданских лиц и военнослужащих", - говорится в сообщении.