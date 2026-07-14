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Все дроны, запущенные по подмосковному предприятию ВПК, уничтожены - РИА Новости, 14.07.2026
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09:07 14.07.2026 (обновлено: 09:08 14.07.2026)
Все дроны, запущенные по подмосковному предприятию ВПК, уничтожены

ФСБ: все дроны, запущенные по подмосковному предприятию ВПК, уничтожены

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сорвала попытку атаки FPV-дронами на стратегическое оборонное предприятие в Московской области.
  • Было получено сообщение о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
  • Все запущенные FPV-дроны были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. После запуска противником FPV-дронов в сторону подмосковного предприятия ВПК все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, ранее был сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель сорванной атаки собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников.
"После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России, сопровождавшего проведение операции. Мероприятия проводились в условиях гарантированного обеспечения безопасности объекта посягательства, а также гражданских лиц и военнослужащих", - говорится в сообщении.
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БезопасностьМосковская область (Подмосковье)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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