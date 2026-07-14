Исполнителя сорванной атаки в Подмосковье должны были вывезти на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о сорванной атаке Киева на подмосковное предприятие военно-промышленного комплекса.
- Злоумышленник активировал FPV-дроны и наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников, после чего ожидал эвакуации на Украину.
- По информации ФСБ, удар FPV-дронами был задуман СБУ, при этом была получена разведка о доставке в Подмосковье 35 дронов с иностранной взрывчаткой.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Исполнителя сорванной атаки Киева на подмосковное предприятие ВПК должны были вывезти на Украину для участия в боевых действиях против России, сообщила ФСБ.
Как отмечается в пресс-релизе спецслужбы, злоумышленник собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. "После чего покинул место преступления, ожидая в обусловленном месте группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
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