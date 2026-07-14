ФСБ заранее получила разведданные о доставке FPV-дронов в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецслужбы России получили разведывательную информацию о доставке FPV-дронов в Подмосковье.
- Сорван задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- Партия испанской керамической плитки использовалась для маскировки 35 FPV-дронов с системами управления канадского производства и боевой частью из взрывчатки иностранного производства.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спецслужбы России заранее получили разведывательную информацию о доставке в Подмосковье FPV-дронов для сорванной атаки Киева на предприятие ВПК, сообщила ФСБ.
"Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту г. Братислава (Словакия) – г. Седльце (Республика Польша) – г. Брест (Республика Беларусь) – Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств", - говорится в сообщении.
В России ввезли партию испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов. Они были оснащены системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы, и с боевой частью, состоящей из взрывчатки иностранного производства.