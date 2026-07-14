ФСБ заранее получила разведданные о доставке FPV-дронов в Подмосковье

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спецслужбы России заранее получили разведывательную информацию о доставке в Подмосковье FPV-дронов для сорванной атаки Киева на предприятие ВПК, сообщила ФСБ.

В России ввезли партию испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов. Они были оснащены системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы, и с боевой частью, состоящей из взрывчатки иностранного производства.