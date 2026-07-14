ФСБ раскрыла, где СБУ настраивала БПЛА для удара по российскому объекту ВПК

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотники для сорванного удара по подмосковному предприятию ВПК настраивали в Киеве, сообщила ФСБ.

"При этом первичная настройка и сборка БПЛА перед отправкой на территорию России проводилась в г. Киеве", - говорится в сообщении.