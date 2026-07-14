ФСБ раскрыла, где СБУ настраивала БПЛА для удара по российскому объекту ВПК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- Первичная настройка и сборка БПЛА перед отправкой на территорию России проводилась в Киеве.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотники для сорванного удара по подмосковному предприятию ВПК настраивали в Киеве, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
"При этом первичная настройка и сборка БПЛА перед отправкой на территорию России проводилась в г. Киеве", - говорится в сообщении.