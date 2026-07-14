ФСБ задержала исполнителя сорванной атаки на предприятие ВПК в Подмосковье

"Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания о том, что действовал в интересах украинской стороны при координации членов международной террористической организации", - говорится в сообщении.

Исполнитель сорванной атаки, которого СБУ заполучила с помощью запрещенной в РФ международной террористической организации, собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. После запуска противником FPV-дронов все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки. Безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, подчеркивает ФСБ.