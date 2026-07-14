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ФСБ задержала исполнителя сорванной атаки на предприятие ВПК в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2026
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08:56 14.07.2026
ФСБ задержала исполнителя сорванной атаки на предприятие ВПК в Подмосковье

ФСБ задержала исполнителя сорванной атаки СБУ на предприятие ВПК в Подмосковье

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
  • Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания о том, что действовал в интересах украинской стороны при координации членов международной террористической организации.
  • Все FPV-дроны были уничтожены силами спецподразделения ФСБ, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Исполнитель сорванной атаки Киева на подмосковное предприятие ВПК задержан и дает признательные показания, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, ранее был сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
«
"Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания о том, что действовал в интересах украинской стороны при координации членов международной террористической организации", - говорится в сообщении.
Исполнитель сорванной атаки, которого СБУ заполучила с помощью запрещенной в РФ международной террористической организации, собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. После запуска противником FPV-дронов все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки. Безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, подчеркивает ФСБ.
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Московская область (Подмосковье)КиевРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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