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ФСБ рассказала, где хранились дроны СБУ - РИА Новости, 14.07.2026
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08:54 14.07.2026 (обновлено: 09:53 14.07.2026)
ФСБ рассказала, где хранились дроны СБУ

ФСБ: дроны СБУ хранились в арендованном ангаре в Подмосковье

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила о сорванном ударе FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
  • Разведывательная информация указала на доставку в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
  • Беспилотники были размещены в арендованном ангаре рядом с объектом атаки.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотники для сорванной атаки Киева злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с подмосковным оборонным предприятием, по которому планировалось ударить, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники СБУ везла через Словакию и Польшу при помощи спецслужб стран Европы.
"Проследовавший через территорию зарубежных стран взрывоопасный груз был размещен в заранее арендованном складском помещении - ангаре, расположенном рядом с объектом посягательства. Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином Российской Федерации, завербованным противником за материальное вознаграждение.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
ФСБ рассказала об арендаторе ангара с дронами СБУ
Вчера, 08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМосковская область (Подмосковье)СловакияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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