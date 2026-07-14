ФСБ рассказала, где хранились дроны СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о сорванном ударе FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- Разведывательная информация указала на доставку в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
- Беспилотники были размещены в арендованном ангаре рядом с объектом атаки.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотники для сорванной атаки Киева злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с подмосковным оборонным предприятием, по которому планировалось ударить, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники СБУ везла через Словакию и Польшу при помощи спецслужб стран Европы.
"Проследовавший через территорию зарубежных стран взрывоопасный груз был размещен в заранее арендованном складском помещении - ангаре, расположенном рядом с объектом посягательства. Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином Российской Федерации, завербованным противником за материальное вознаграждение.