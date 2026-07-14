ФСБ рассказала, где хранились дроны СБУ

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотники для сорванной атаки Киева злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с подмосковным оборонным предприятием, по которому планировалось ударить, сообщила ФСБ.

"Проследовавший через территорию зарубежных стран взрывоопасный груз был размещен в заранее арендованном складском помещении - ангаре, расположенном рядом с объектом посягательства. Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов", - говорится в сообщении.