ФСБ рассказала об арендаторе ангара с дронами СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- Ангар для хранения дронов арендовал гражданин РФ, завербованный за деньги.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ангар, где хранились FPV-дроны для сорванного удара Киева по подмосковному оборонному предприятию, арендовал гражданин РФ, завербованный за деньги, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием ВПК.
"Аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином Российской Федерации, завербованным противником за материальное вознаграждение", - говорится в сообщении.