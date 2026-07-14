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ФСБ назвала исполнителя сорванной атаки на предприятие ВПК в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2026
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08:50 14.07.2026
ФСБ назвала исполнителя сорванной атаки на предприятие ВПК в Подмосковье

ФСБ: исполнителем сорванной атаки на объект ВПК был россиянин, отбывший срок

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила, что СБУ заполучила исполнителя сорванной атаки на оборонное предприятие в Подмосковье с помощью запрещенной в России террористической организации.
  • Исполнителем был гражданин РФ, бывший член этнической ОПГ, ранее отбывавший наказание за тяжкие преступления.
  • По информации ФСБ, был сорван задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Исполнителем сорванной атаки Киева на оборонное предприятие в Подмосковье стал россиянин, бывший членом этнической банды и ранее отбывший долгий срок за тяжкие преступления, Служба безопасности Украины (СБУ) заполучила его с помощью запрещенной в России террористической организации, сообщила ФСБ.
"В качестве исполнителя преступления украинская сторона через свои контакты в запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации привлекла гражданина РФ бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего длительное наказание за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
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