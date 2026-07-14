ФСБ назвала исполнителя сорванной атаки на предприятие ВПК в Подмосковье

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Исполнителем сорванной атаки Киева на оборонное предприятие в Подмосковье стал россиянин, бывший членом этнической банды и ранее отбывший долгий срок за тяжкие преступления, Служба безопасности Украины (СБУ) заполучила его с помощью запрещенной в России террористической организации, сообщила ФСБ.