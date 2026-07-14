СБУ хотела ударить по предприятию в Подмосковье дронами, сообщили в ФСБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СБУ планировала атаковать оборонное предприятие в Подмосковье с помощью 35 FPV-дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы.
- Дроны были закамуфлированы под партию испанской керамической плитки, но удар был сорван благодаря полученной ФСБ разведывательной информации.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) хотела ударить по оборонному предприятию в Подмосковье 35 FPV-дронами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, и закамуфлированными под испанскую керамическую плитку, сообщила ФСБ.
"На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.