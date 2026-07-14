Рейтинг@Mail.ru
СБУ хотела ударить по предприятию в Подмосковье дронами, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 14.07.2026 (обновлено: 08:49 14.07.2026)
СБУ хотела ударить по предприятию в Подмосковье дронами, сообщили в ФСБ

ФСБ: СБУ хотела нанести удар по оборонному предприятию в Подмосковье дронами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СБУ планировала атаковать оборонное предприятие в Подмосковье с помощью 35 FPV-дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы.
  • Дроны были закамуфлированы под партию испанской керамической плитки, но удар был сорван благодаря полученной ФСБ разведывательной информации.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) хотела ударить по оборонному предприятию в Подмосковье 35 FPV-дронами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, и закамуфлированными под испанскую керамическую плитку, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке FPV-дронов в Подмосковье.
"На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
ФСБ предотвратила серию терактов в Амурской и Челябинской областях - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
ФСБ показала, как агенты Киева везли дроны для попытки атаки на аэродромы
13 июля, 09:56
 
Московская область (Подмосковье)Служба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала