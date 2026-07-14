СБУ хотела ударить по предприятию в Подмосковье дронами, сообщили в ФСБ

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) хотела ударить по оборонному предприятию в Подмосковье 35 FPV-дронами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, и закамуфлированными под испанскую керамическую плитку, сообщила ФСБ.