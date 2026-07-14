ФРС не будет спасать криптовалюту в случае финансового кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш заявил, что ФРС не будет заниматься спасением индустрии криптовалюты в случае финансового кризиса.
- ФРС сделает все возможное для смягчения возможных рисков, но не будет специально помогать участникам рынка.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш заявил во вторник, что его ведомство не будет заниматься спасением индустрии криптовалюты в случае финансового кризиса.
В ходе слушаний в комитете по финансовым службам палаты представителей конгресса США Уорша спросили, будет ли ФРС помогать криптовалютам или стейблкоинам в случае возникновения масштабных проблем на рынках.
"Я отвечу более широко. Мы не собираемся заниматься спасением кого-либо", - ответил Уорш.
Он подчеркнул, что ФРС сделает все возможное для смягчения возможных рисков, но не будет специально помогать участникам рынка.
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"Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы смягчить чрезвычайные риски. Однако, когда и если они наступят, мы хотим быть в таком положении, чтобы нам не приходилось никого спасать, в том числе и криптоиндустрию", - добавил глава ФРС.
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