ФРС не будет спасать криптовалюту в случае финансового кризиса

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"Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы смягчить чрезвычайные риски. Однако, когда и если они наступят, мы хотим быть в таком положении, чтобы нам не приходилось никого спасать, в том числе и криптоиндустрию", - добавил глава ФРС.