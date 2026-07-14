МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ФАС предложила торговым сетям ограничить цены на школьные товары в период подготовки к новому учебному году.

Четыре последних добровольно принимают необходимые меры начиная с 2023-го. Это сделало школьные принадлежности более доступными для семей по всей стране, отметили в ФАС.