Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФАС предложила 18 торговым сетям ограничить цены на школьные товары в период подготовки к новому учебному году.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ФАС предложила торговым сетям ограничить цены на школьные товары в период подготовки к новому учебному году.
"Ведомство напомнило продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложило ограничить цены и наценки на наиболее востребованные позиции", — говорится в заявлении.
Четыре последних добровольно принимают необходимые меры начиная с 2023-го. Это сделало школьные принадлежности более доступными для семей по всей стране, отметили в ФАС.