Рейтинг@Mail.ru
ФАС предложила торговым сетям ограничить цены на школьные товары - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 14.07.2026 (обновлено: 16:31 14.07.2026)
ФАС предложила торговым сетям ограничить цены на школьные товары

ФАС предложила 18 ретейлерам ограничить цены на школьные товары в период спроса

© РИА Новости / Александр ГальперинДевочка несет школьные принадлежности
Девочка несет школьные принадлежности - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Девочка несет школьные принадлежности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС предложила 18 торговым сетям ограничить цены на школьные товары в период подготовки к новому учебному году.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ФАС предложила торговым сетям ограничить цены на школьные товары в период подготовки к новому учебному году.
"Ведомство напомнило продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложило ограничить цены и наценки на наиболее востребованные позиции", — говорится в заявлении.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Минпросвещения разъяснило правила приема в десятый класс
Вчера, 07:46
Служба направила соответствующее письмо в 18 организаций: "Мэлон Фэшн Груп", Х5, "Читай-город", "Леонардо", "Офисмаг", "Гулливер", "Метро", "Стокманн", "Лента", "Ашан", "О'Кей", "Магнит", "Вкусвилл", ДНС, "Детский мир", "Комус", "М-Видео" и "Ситилинк".
Четыре последних добровольно принимают необходимые меры начиная с 2023-го. Это сделало школьные принадлежности более доступными для семей по всей стране, отметили в ФАС.
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Минпросвещения определило нагрузку на школьников младших классов
8 июля, 01:49
 
ОбществоРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)КомусАшанО'Кей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала