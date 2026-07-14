Рейтинг@Mail.ru
ФАС выдала предупреждения некоторым участникам топливного рынка - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 14.07.2026
ФАС выдала предупреждения некоторым участникам топливного рынка

ФАС выдала предупреждения некоторым участникам топливного рынка в регионах

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УФАС по Кировской, Саратовской и Нижегородской областям, Удмуртии и Краснодарскому краю выдали предупреждения участникам топливного рынка в связи с признаками нарушения закона о защите конкуренции.
  • Кировское УФАС направило предупреждения трем компаниям в связи с изменением цен на бензин и дизтопливо, которые могут быть экономически необоснованными.
  • Удмуртское, Саратовское, Краснодарское и Нижегородское УФАС также выявили признаки нарушений у различных компаний и предпринимателей, изменивших цены на топливо.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Кировской, Саратовской и Нижегородской областям, а также по Удмуртии и Краснодарскому краю выдали предупреждения некоторым участникам топливного рынка в связи с признаками нарушения закона о защите конкуренции, сообщила ФАС.
"УФАС выдали ряд предупреждений участникам топливного рынка в регионах. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо", - говорится в сообщении.
Автозаправочная станция Нефтьмагистраль - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
ФАС направила в сеть АЗС "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо
18 июня, 13:30
Отмечается, что Кировское УФАС России направило ООО "Чепецкнефтепродукт", ООО "Лузская нефтебаза", ООО "Кильмезьнефтепродукт" предупреждения в связи с изменением цен на бензин и дизтопливо, которые реализуются на АЗС под брендом "Движение". По оценке управления, изменение цен может быть экономически необоснованным.
Удмуртское УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции у ООО "Петросервис", занимающей коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике. С 18 июня по 7 июля компания изменила цены на дизельное топливо, которое поставляется аграриям.
Саратовское УФАС России направило предупреждения ООО "Трансгруз" (сеть АЗС "Феникс") и ООО "АльфаТЭК" (сеть АЗС "Залив"), добавляется в сообщении. Компании, по данным мониторинга, изменили цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, что в итоге может привести к ущемлению интересов потребителей.
Краснодарское УФАС направило предупреждения ООО МХО "Рассвет" (АЗС под коммерческим обозначением "Уфимнефть"), ООО "Крымэнергоресурс" (АЗС "Атан"), ООО "Ветлан" (АЗС "Степная"), ООО "Лаба", ООО "Южная нефтяная компания", ООО "НК Нефтесфера".
Нижегородское УФАС России выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, осуществляющему реализацию топлива на АЗС под брендом "ESCO" и "Газпром нефти". Управление считает, что в изменении цен на бензин Аи-92 и Аи-95 на этих заправках содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
ФАС выявила картельный сговор на топливных рынках Подмосковья и Оренбуржья
6 июля, 11:51
 
РоссияКировское (Донецкая область)Нижегородская областьУФАСФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ФениксАИ-92АИ-95Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала