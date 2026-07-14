ФАС выдала предупреждения некоторым участникам топливного рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ УФАС по Кировской, Саратовской и Нижегородской областям, Удмуртии и Краснодарскому краю выдали предупреждения участникам топливного рынка в связи с признаками нарушения закона о защите конкуренции.

Кировское УФАС направило предупреждения трем компаниям в связи с изменением цен на бензин и дизтопливо, которые могут быть экономически необоснованными.

Удмуртское, Саратовское, Краснодарское и Нижегородское УФАС также выявили признаки нарушений у различных компаний и предпринимателей, изменивших цены на топливо.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Кировской, Саратовской и Нижегородской областям, а также по Удмуртии и Краснодарскому краю выдали предупреждения некоторым участникам топливного рынка в связи с признаками нарушения закона о защите конкуренции, сообщила ФАС.

УФАС выдали ряд предупреждений участникам топливного рынка в регионах. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кировское УФАС России направило ООО "Чепецкнефтепродукт", ООО "Лузская нефтебаза", ООО "Кильмезьнефтепродукт" предупреждения в связи с изменением цен на бензин и дизтопливо, которые реализуются на АЗС под брендом "Движение". По оценке управления, изменение цен может быть экономически необоснованным.

Удмуртское УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции у ООО "Петросервис", занимающей коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике. С 18 июня по 7 июля компания изменила цены на дизельное топливо, которое поставляется аграриям.

Саратовское УФАС России направило предупреждения ООО "Трансгруз" (сеть АЗС "Феникс") и ООО "АльфаТЭК" (сеть АЗС "Залив"), добавляется в сообщении. Компании, по данным мониторинга, изменили цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, что в итоге может привести к ущемлению интересов потребителей.

Краснодарское УФАС направило предупреждения ООО МХО "Рассвет" (АЗС под коммерческим обозначением "Уфимнефть"), ООО "Крымэнергоресурс" (АЗС "Атан"), ООО "Ветлан" (АЗС "Степная"), ООО "Лаба", ООО "Южная нефтяная компания", ООО "НК Нефтесфера".