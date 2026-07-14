В Европе хотят создать перехватчик ракет в космосе, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские оборонные компании объявили о создании консорциума для разработки перехватчика, способного бороться с баллистическими ракетами средней и промежуточной дальности в космическом пространстве.

В новый консорциум Bliksem EXO вошли такие компании, как Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus.

Начало совместной инженерной работы над перехватчиком намечено на август, а испытания заатмосферного аппарата должны пройти в 2027 году.

ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости. Европейские оборонные компании заявили о намерении создать совместный консорциум для разработки перехватчика, способного бороться с баллистическими ракетами средней и промежуточной дальности в космическом пространстве, передает агентство Европейские оборонные компании заявили о намерении создать совместный консорциум для разработки перехватчика, способного бороться с баллистическими ракетами средней и промежуточной дальности в космическом пространстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление компаний.

"Европейские производители ракет и оборонные компании во вторник создали новый консорциум для разработки, как они заявили, первого на континенте перехватчика, способного уничтожать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности в космосе", — говорится в материале.

Согласно сообщению агентства, в новый консорциум Bliksem EXO вошли такие компании, как Thales, Airbus , MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus.

Компании планируют подписать обязывающее соглашение о консорциуме в течение трех месяцев. Согласно их письму, начало совместной инженерной работы над перехватчиком намечено на август, а испытания заатмосферного аппарата должны пройти уже в 2027 году, сообщает Рейтер.

Заявление компаний о намерении создать консорциум для производства заатмосферного перехватчика для баллистических ракет последовало за опубликованным в понедельник объявлением лидеров Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украины о создании коалиции против баллистических ракет.