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В Европе хотят создать перехватчик ракет в космосе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2026
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20:31 14.07.2026 (обновлено: 23:09 14.07.2026)
В Европе хотят создать перехватчик ракет в космосе, пишут СМИ

Reuters: европейские компании намерены создать заатмосферный перехватчик

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские оборонные компании объявили о создании консорциума для разработки перехватчика, способного бороться с баллистическими ракетами средней и промежуточной дальности в космическом пространстве.
  • В новый консорциум Bliksem EXO вошли такие компании, как Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus.
  • Начало совместной инженерной работы над перехватчиком намечено на август, а испытания заатмосферного аппарата должны пройти в 2027 году.
ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости. Европейские оборонные компании заявили о намерении создать совместный консорциум для разработки перехватчика, способного бороться с баллистическими ракетами средней и промежуточной дальности в космическом пространстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление компаний.
"Европейские производители ракет и оборонные компании во вторник создали новый консорциум для разработки, как они заявили, первого на континенте перехватчика, способного уничтожать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности в космосе", — говорится в материале.
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Согласно сообщению агентства, в новый консорциум Bliksem EXO вошли такие компании, как Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus.
Компании планируют подписать обязывающее соглашение о консорциуме в течение трех месяцев. Согласно их письму, начало совместной инженерной работы над перехватчиком намечено на август, а испытания заатмосферного аппарата должны пройти уже в 2027 году, сообщает Рейтер.
Заявление компаний о намерении создать консорциум для производства заатмосферного перехватчика для баллистических ракет последовало за опубликованным в понедельник объявлением лидеров Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украины о создании коалиции против баллистических ракет.
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