Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские оборонные компании объявили о создании консорциума для разработки перехватчика, способного бороться с баллистическими ракетами средней и промежуточной дальности в космическом пространстве.
- В новый консорциум Bliksem EXO вошли такие компании, как Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus.
- Начало совместной инженерной работы над перехватчиком намечено на август, а испытания заатмосферного аппарата должны пройти в 2027 году.
ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости. Европейские оборонные компании заявили о намерении создать совместный консорциум для разработки перехватчика, способного бороться с баллистическими ракетами средней и промежуточной дальности в космическом пространстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление компаний.
"Европейские производители ракет и оборонные компании во вторник создали новый консорциум для разработки, как они заявили, первого на континенте перехватчика, способного уничтожать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности в космосе", — говорится в материале.
Компании планируют подписать обязывающее соглашение о консорциуме в течение трех месяцев. Согласно их письму, начало совместной инженерной работы над перехватчиком намечено на август, а испытания заатмосферного аппарата должны пройти уже в 2027 году, сообщает Рейтер.
Заявление компаний о намерении создать консорциум для производства заатмосферного перехватчика для баллистических ракет последовало за опубликованным в понедельник объявлением лидеров Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украины о создании коалиции против баллистических ракет.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.