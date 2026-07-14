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Рэпер "Киевстонер" покинул Украину сразу после объявления мобилизации - РИА Новости, 14.07.2026
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11:44 14.07.2026
Рэпер "Киевстонер" покинул Украину сразу после объявления мобилизации

Причастный к удару БПЛА Киевстонер покинул Украину после объявления мобилизации

© Кадр видео, опубликованного КиевстонеромКиевстонер
Киевстонер - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Кадр видео, опубликованного Киевстонером
Киевстонер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский рэпер Альберт Васильев, известный как «Киевстонер», покинул Украину в 2022 году сразу после объявления мобилизации и на сегодняшний день проживает в Европе.
  • Альберт Васильев причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, сообщила ФСБ.
  • В 2025 году Васильев дал интервью украинскому журналисту, в котором разговаривал на русском языке и отказался переходить на украинский.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Причастный к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье украинский рэпер Альберт Васильев, также известный под псевдонимом "Киевстонер", покинул Украину в 2022 году сразу после объявления в стране о мобилизации и на сегодняшний день проживает в Европе, о чем пишут украинские СМИ и свидетельствуют данные соцсетей.
ФСБ ранее сообщила, что к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, 1991 г.р., украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним "Киевстонер". При этом свою деятельность он успешно совмещает с распространением наркотического вещества кокаина и в настоящее время проживает в странах Евросоюза – Испании и Словакии.
Васильев из Киева выехал в Европу сразу после 24 февраля 2022 года, на тот момент ему было 29 лет. Именно тогда Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и запретил мужчинам призывного возраста покидать страну для того, чтобы их можно было призвать воевать в любое время. С тех пор украинские власти насильно мобилизуют мужчин возрастом от 25 до 60 лет.
В 2025 году Васильев дал интервью украинскому журналисту. Он разговаривал на русском языке и категорически отказался переходить на "мову", заявив, что ему так удобно и подстраиваться он ни под кого не будет. Блогер регулярно путешествует по Европе, в частности, позировал в Милане на площади Дуомо. Социальтные сети ведет также на русском языке.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Киевстонер - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
В ФСБ рассказали о причастности украинского рэпера к сорванному удару БПЛА
Вчера, 08:54
 
УкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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