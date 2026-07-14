Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский рэпер Альберт Васильев, известный как «Киевстонер», покинул Украину в 2022 году сразу после объявления мобилизации и на сегодняшний день проживает в Европе.

Альберт Васильев причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, сообщила ФСБ.

В 2025 году Васильев дал интервью украинскому журналисту, в котором разговаривал на русском языке и отказался переходить на украинский.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Причастный к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье украинский рэпер Альберт Васильев, также известный под псевдонимом "Киевстонер", покинул Украину в 2022 году сразу после объявления в стране о мобилизации и на сегодняшний день проживает в Европе, о чем пишут украинские СМИ и свидетельствуют данные соцсетей.

ФСБ ранее сообщила, что к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, 1991 г.р., украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним "Киевстонер". При этом свою деятельность он успешно совмещает с распространением наркотического вещества кокаина и в настоящее время проживает в странах Евросоюза – Испании и Словакии.

Васильев из Киева выехал в Европу сразу после 24 февраля 2022 года, на тот момент ему было 29 лет. Именно тогда Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и запретил мужчинам призывного возраста покидать страну для того, чтобы их можно было призвать воевать в любое время. С тех пор украинские власти насильно мобилизуют мужчин возрастом от 25 до 60 лет.

В 2025 году Васильев дал интервью украинскому журналисту. Он разговаривал на русском языке и категорически отказался переходить на "мову", заявив, что ему так удобно и подстраиваться он ни под кого не будет. Блогер регулярно путешествует по Европе, в частности, позировал в Милане на площади Дуомо. Социальтные сети ведет также на русском языке.