Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что Европа совершает серьезную ошибку, опосредованно участвуя в украинском конфликте.
- Он заявил, что создание коалиции против баллистических ракет может привести к более решительной военной поддержке Киева и опасному сценарию вступления Украины в НАТО.
- Политик подчеркнул, что будущее Европы заключается не в отправке ракет, а в отправке посланников мира.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европа, опосредованно участвуя в украинском конфликте, совершает серьезную ошибку и отдаляет возможность его урегулирования путем переговоров, считает бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте.
"Будучи убежденной в способности вести опосредованный конфликт до самого конца, Европа совершает серьезную историческую ошибку, требуя от украинцев жертвовать собой в борьбе против российской армии, тем самым отдаляя, безусловно, сложную перспективу достижения соглашения путем переговоров. Я не вижу лидеров, способных отстаивать превосходство политики над силой", - заявил он в интервью газете Repubblica.
По словам Конте, начало создания рядом государств коалиции против баллистических ракет может нести в себе желание стран-участниц оказывать более решительную военную поддержку Киеву. Он отметил, что такое развитие событий может привести к вступлению Украины в НАТО, что, в свою очередь, может повлечь за собой опасные последствия.
"Важно, чтобы все понимали, что будущее Европы заключается не в отправке ракет, а в отправке посланников мира", - подчеркнул политик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.