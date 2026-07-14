Одним из наиболее красочных западных мифов, которым оппоненты России привыкли оправдывать свои провалы, является, конечно же, легендарный генерал Мороз. Но времена меняются, и сегодня радужные планы Евросоюза рушит уже тетушка Жара. Французские издания со ссылкой на энергетическую корпорацию EDF пишут, что национальный атомный кластер из-за аномально высоких температур начал остановку целого ряда энергоблоков на целой россыпи АЭС. Точно известно, что остановлены реактор № 2 на станции Golfech (регион Окситания), его коллега под номером три на АЭС Bugey (регион Овернь), еще один реактор № 2 на электростанции Chooz (департамент Арденны).

Также Électricité de France застенчиво сообщает о некой регулировке мощности на первом и втором силовых блоках АЭС Saint-Alban (также Овернь), первом и третьем реакторах АЭС Blayais (регион Новая Аквитания), "горшках" номер четыре и пять на уже упомянутой Bugey. Также что-то понадобилось срочно отрегулировать на первом реакторе АЭС Chooz и на третьем — на станции Tricastin, что в департаменте Дром.

Если нанести все точки атомной неопределенности на карту, станет видно, что они разбросаны практически по всем регионам, то есть проседание атомной генерации потенциально затронет крупнейшие французские земли и не только. Перед нами хрестоматийный случай, когда "его пример — другим наука", как писал великий русский классик.

Год назад промелькнула новость, что атомный регулятор Франции остановил сразу четыре из шести энергоблоков на атомной электростанции Graveline в Па-де-Кале, а также один реактор на АЭС Paluel в Нормандии. Причина звучала как сюжет дешевого фантастического ужастика, ведь четыре гигаватта установленной мощности выключили... медузы. Это не шутка. Для атомных электростанций, расположенных в непосредственной близости от морского побережья и использующих прямоточное охлаждение, угроза исходила от таких видов беспозвоночных, как хризаора, корнерот, цианея (синяя) и аурелия (ушастая). Станции же в глубине страны на реках вроде Гаронны или Мааса на полном серьезе готовились отражать нападение крохотных медуз соверби, расплодившихся в невообразимых количествах в аномально теплой речной воде. Как бы ни казалось смешно, но французские атомщики запросили на уровне правительства организовать постоянный мониторинг численности и маршрутов миграции медуз. В случае ухудшения ситуации, что было чревато локальным отключением двух мощных электростанций, рассматривался вариант привлечения рыболовецких сейнеров, которые должны были сетями тралить водные артерии и в прямом смысле отгребать медуз подальше.

В прошлом году жара французский атомный сектор пожалела, а в этом решила проверить его уже в максимально неблагоприятных условиях.

Остановка и перевод реакторов в режим постоянной регулировки мощности вызваны комплексом причин. Здесь и перегрев линий электропередачи, и перегрузка трансформаторных подстанций, и невозможность в штатном порядке осуществлять охлаждение теплоносителя. Однако не менее важной причиной стали экспортные обязательства Франции в лице EDF, которая по долгосрочным контрактам продает избытки электроэнергии соседям, где в последние годы по загадочным причинам наблюдаются понижение энерговооруженности, проблематика накопления ресурсов и снижение ликвидности реального сектора экономики.

В памяти свежи воспоминания годичной давности, когда Испанию более чем на сутки накрыл общенациональный блэкаут, вызванный пожаром на одной-единственной магистральной ЛЭП. При этом Испания не относится к числу крупнейших покупателей французского электричества. Пьедестал здесь занимают Италия, Германия и Бельгия, ежегодно импортирующие по 26 тераватт-часов на брата. Пикантности ситуации придает то, что немцы закупают атомную электроэнергию из-за того, что остановили все собственные АЭС. То есть самим генерировать запрещено, а покупать у французов вполне можно. Где тут логика, нужно спросить у трех последних правительств в Берлине.

От перечисленных лидеров лишь немного отстают Великобритания, импортирующая по двум подводным энергомостам 23 тераватт-часа в год, и Швейцария с показателем 20 тераватт. Сразу оговоримся, что швейцарцы, конечно же, столько потребить не могут в принципе и выступают в привычной для себя роли спекулянтов, перепродавая свободные объемы наиболее нуждающимся.

Учитывая сказанное выше, если в Европе продолжит бушевать климатическая печь, то в обморок начнут падать не только рядовые французы, но и некоторые якорные потребители в Германии и Италии. Причем решить проблему заливанием денег будет достаточно сложно, так как Франция — крупнейший продавец электричества в мире. И при выпадении даже половины ее экспортных мощностей в Старом Свете будет нарастать физический дефицит энергии, ведь мегаватт-часы в трюме танкера не привезешь и по трубе не прокачаешь.

Для России происходящее интересно в первую очередь анализом ситуации в динамике, а также эффективностью мер, предпринимаемых французскими энергетиками.