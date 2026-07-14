Рейтинг@Mail.ru
ЕР предложила включить ЭКО в программу госгарантий для жен ветеранов - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 14.07.2026 (обновлено: 19:19 14.07.2026)

ЕР предложила включить ЭКО в программу госгарантий для жен ветеранов

© РИА Новости / Александр КряжевЖенщина во время тренинга по подготовке к родам для беременных
Женщина во время тренинга по подготовке к родам для беременных - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Женщина во время тренинга по подготовке к родам для беременных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" разработала законопроект, который позволит включить ЭКО в программу госгарантий для ветеранов и их жен.
  • Сейчас процедура проводится за счет средств ОМС только при диагностированном бесплодии.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "Единая Россия" разработала законопроект, который позволяет включить процедуры вспомогательных репродуктивных технологий в программу госгарантий для ветеранов и их жен, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта "Женское движение "Единой России", сенатор Дарья Лантратова.
"Мы разработали законопроект, который позволит включить процедуры вспомогательных репродуктивных технологий в программу госгарантий для ветеранов и их жен — расходы на дорогостоящую процедуру возьмет на себя государство. Сейчас эта процедура проводится за счет средств ОМС только при диагностированном бесплодии", — сказала Лантратова.
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В России разрешили тестировать эмбрионы перед ЭКО по полису ОМС
7 июля, 03:06
Она отметила, что в последнее время участились случаи, когда жены и вдовы участников СВО вынуждены защищать свои репродуктивные права в суде.
"Один из похожих прецедентов произошел недавно в Краснодаре. Военнослужащий заморозил биоматериал еще при жизни, оформил нотариальную доверенность, позволяющую жене единолично распоряжаться эмбрионами. Но в клинике ей отказали, посчитав, что доверенность не покрывает все этапы лечения. Тогда вдове пришлось через суд добиваться права на ЭКО", — рассказала сенатор.
По ее словам, разработанная партией инициатива внесет изменения в Семейный кодекс, что обеспечит установление отцовства для всех детей, рожденных при помощи ЭКО в постмортальный период.
"Он (отец. — Прим. ред.) при жизни сможет дать нотариальное согласие быть записанным родителем ребенка в случае использования его биоматериала. Это позволит ему получать все положенные меры поддержки", — рассказала Лантратова.
Врач проводит осмотр пациентки - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Мурашко рассказал о планах по увеличению числа ЭКО в 2026 году
17 апреля, 12:57
 
ОбществоКраснодарЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала