ЕР предложила включить ЭКО в программу госгарантий для жен ветеранов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" разработала законопроект, который позволит включить ЭКО в программу госгарантий для ветеранов и их жен.
- Сейчас процедура проводится за счет средств ОМС только при диагностированном бесплодии.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "Единая Россия" разработала законопроект, который позволяет включить процедуры вспомогательных репродуктивных технологий в программу госгарантий для ветеранов и их жен, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта "Женское движение "Единой России", сенатор Дарья Лантратова.
"Мы разработали законопроект, который позволит включить процедуры вспомогательных репродуктивных технологий в программу госгарантий для ветеранов и их жен — расходы на дорогостоящую процедуру возьмет на себя государство. Сейчас эта процедура проводится за счет средств ОМС только при диагностированном бесплодии", — сказала Лантратова.
Она отметила, что в последнее время участились случаи, когда жены и вдовы участников СВО вынуждены защищать свои репродуктивные права в суде.
"Один из похожих прецедентов произошел недавно в Краснодаре. Военнослужащий заморозил биоматериал еще при жизни, оформил нотариальную доверенность, позволяющую жене единолично распоряжаться эмбрионами. Но в клинике ей отказали, посчитав, что доверенность не покрывает все этапы лечения. Тогда вдове пришлось через суд добиваться права на ЭКО", — рассказала сенатор.
По ее словам, разработанная партией инициатива внесет изменения в Семейный кодекс, что обеспечит установление отцовства для всех детей, рожденных при помощи ЭКО в постмортальный период.
"Он (отец. — Прим. ред.) при жизни сможет дать нотариальное согласие быть записанным родителем ребенка в случае использования его биоматериала. Это позволит ему получать все положенные меры поддержки", — рассказала Лантратова.
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