ЕР предложила включить ЭКО в программу госгарантий для жен ветеранов

Женщина во время тренинга по подготовке к родам для беременных. Архивное фото

Женщина во время тренинга по подготовке к родам для беременных

Краткий пересказ от РИА ИИ "Единая Россия" разработала законопроект, который позволит включить ЭКО в программу госгарантий для ветеранов и их жен.

Сейчас процедура проводится за счет средств ОМС только при диагностированном бесплодии.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "Единая Россия" разработала законопроект, который позволяет включить процедуры вспомогательных репродуктивных технологий в программу госгарантий для ветеранов и их жен, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта "Женское движение "Единой России", сенатор Дарья Лантратова.

"Мы разработали законопроект, который позволит включить процедуры вспомогательных репродуктивных технологий в программу госгарантий для ветеранов и их жен — расходы на дорогостоящую процедуру возьмет на себя государство. Сейчас эта процедура проводится за счет средств ОМС только при диагностированном бесплодии", — сказала Лантратова.

Она отметила, что в последнее время участились случаи, когда жены и вдовы участников СВО вынуждены защищать свои репродуктивные права в суде.

"Один из похожих прецедентов произошел недавно в Краснодаре . Военнослужащий заморозил биоматериал еще при жизни, оформил нотариальную доверенность, позволяющую жене единолично распоряжаться эмбрионами. Но в клинике ей отказали, посчитав, что доверенность не покрывает все этапы лечения. Тогда вдове пришлось через суд добиваться права на ЭКО", — рассказала сенатор.

По ее словам, разработанная партией инициатива внесет изменения в Семейный кодекс, что обеспечит установление отцовства для всех детей, рожденных при помощи ЭКО в постмортальный период.