ВСУ намеренно атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области.
- Целью атак является давление на семьи работников атомной станции и осложнение жизни города, заявили администрации города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. ВСУ продолжают намеренно атаковать гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, пытаясь нарушить доставку топлива, медикаментов, необходимых грузов для экстренных служб и оказать психологическое давление на атомщиков и их семьи, заявили РИА Новости в администрации города.
"Минувшая ночь для Энергодара вновь прошла крайне напряженно. Город снова оказался под ударами беспилотников. В результате атак были повреждены несколько магазинов, наносились удары по территории медико-санитарной части. Противник продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру", - сообщили в пресс-службе.
В администрации отметили, что тактика ВСУ в последние недели остается неизменной. Целью атак является давление на семьи работников станции и максимальное осложнение жизни города.
"Помимо объектов жизнеобеспечения, ВСУ наносят удары по подъездным дорогам, гражданскому транспорту, автомобилям и жилой застройке. Цель - максимально осложнить жизнь города, нарушить доставку топлива, продуктов, медикаментов и других необходимых грузов, создать дополнительные риски для работы экстренных служб", - заявили в администрации.