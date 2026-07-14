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ВСУ намеренно атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара - РИА Новости, 14.07.2026
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16:39 14.07.2026
ВСУ намеренно атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара

РИА Новости: ВСУ атаками пытаются нарушить доставку грузов в Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области.
  • Целью атак является давление на семьи работников атомной станции и осложнение жизни города, заявили администрации города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. ВСУ продолжают намеренно атаковать гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, пытаясь нарушить доставку топлива, медикаментов, необходимых грузов для экстренных служб и оказать психологическое давление на атомщиков и их семьи, заявили РИА Новости в администрации города.
ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, повреждения уточняются, сообщил ранее во вторник глава города Максим Пухов.
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"Минувшая ночь для Энергодара вновь прошла крайне напряженно. Город снова оказался под ударами беспилотников. В результате атак были повреждены несколько магазинов, наносились удары по территории медико-санитарной части. Противник продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру", - сообщили в пресс-службе.
В администрации отметили, что тактика ВСУ в последние недели остается неизменной. Целью атак является давление на семьи работников станции и максимальное осложнение жизни города.
"Помимо объектов жизнеобеспечения, ВСУ наносят удары по подъездным дорогам, гражданскому транспорту, автомобилям и жилой застройке. Цель - максимально осложнить жизнь города, нарушить доставку топлива, продуктов, медикаментов и других необходимых грузов, создать дополнительные риски для работы экстренных служб", - заявили в администрации.
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