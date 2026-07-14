ВСУ намеренно атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области.

Целью атак является давление на семьи работников атомной станции и осложнение жизни города, заявили администрации города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. ВСУ продолжают намеренно атаковать гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, пытаясь нарушить доставку топлива, медикаментов, необходимых грузов для экстренных служб и оказать психологическое давление на атомщиков и их семьи, заявили РИА Новости в администрации города.

ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар , атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, повреждения уточняются, сообщил ранее во вторник глава города Максим Пухов.

"Минувшая ночь для Энергодара вновь прошла крайне напряженно. Город снова оказался под ударами беспилотников. В результате атак были повреждены несколько магазинов, наносились удары по территории медико-санитарной части. Противник продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру", - сообщили в пресс-службе.

В администрации отметили, что тактика ВСУ в последние недели остается неизменной. Целью атак является давление на семьи работников станции и максимальное осложнение жизни города.