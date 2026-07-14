Эксперт рассказал, как мошенники запугивают школьников

По словам эксперта, родители должны объяснять детям, что о подобных случаях нужно сразу рассказывать маме или папе, не доверять незнакомцам в интернете и не передавать деньги и имущество, даже если "очень страшно". Также он подчеркнул, что нельзя сообщать коды из смс.