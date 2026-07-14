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Эксперт рассказал, как мошенники запугивают школьников - РИА Новости, 14.07.2026
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18:55 14.07.2026 (обновлено: 18:58 14.07.2026)
Эксперт рассказал, как мошенники запугивают школьников

Щербаченко: мошенники запугивают школьников угрозами наказать их родителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Щербаченко предупредил о мошенниках, которые запугивают школьников угрозами привлечь родителей к ответственности и требуют деньги.
  • Эксперт советует родителям объяснять детям, что о подобных случаях нужно сразу рассказывать маме или папе, не доверять незнакомцам в интернете и не передавать деньги и имущество.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мошенники запугивают школьников угрозами привлечь родителей к ответственности и через это требуют деньги, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Злоумышленники выходят на связь со школьниками под разными предлогами и начинают им угрожать. Часто угрозы идут не напрямую ребенку, а через него - взрослым. "Если ты не выполнишь требования, твоих родителей привлекут к ответственности. Для этого нужно взять деньги и вынести их" - типичный сценарий мошенников", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам эксперта, родители должны объяснять детям, что о подобных случаях нужно сразу рассказывать маме или папе, не доверять незнакомцам в интернете и не передавать деньги и имущество, даже если "очень страшно". Также он подчеркнул, что нельзя сообщать коды из смс.
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