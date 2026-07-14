Эксперт рассказал, как мошенники запугивают школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Щербаченко предупредил о мошенниках, которые запугивают школьников угрозами привлечь родителей к ответственности и требуют деньги.
- Эксперт советует родителям объяснять детям, что о подобных случаях нужно сразу рассказывать маме или папе, не доверять незнакомцам в интернете и не передавать деньги и имущество.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мошенники запугивают школьников угрозами привлечь родителей к ответственности и через это требуют деньги, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Злоумышленники выходят на связь со школьниками под разными предлогами и начинают им угрожать. Часто угрозы идут не напрямую ребенку, а через него - взрослым. "Если ты не выполнишь требования, твоих родителей привлекут к ответственности. Для этого нужно взять деньги и вынести их" - типичный сценарий мошенников", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам эксперта, родители должны объяснять детям, что о подобных случаях нужно сразу рассказывать маме или папе, не доверять незнакомцам в интернете и не передавать деньги и имущество, даже если "очень страшно". Также он подчеркнул, что нельзя сообщать коды из смс.