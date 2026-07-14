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Эксперт объяснил, можно ли пользоваться наушниками под дождем - РИА Новости, 14.07.2026
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09:53 14.07.2026
Эксперт объяснил, можно ли пользоваться наушниками под дождем

Джакония: небольшой дождь не опасен для смартфона или наушников

© Fotolia / Viktor GmyriaНаушники
Наушники - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Fotolia / Viktor Gmyria
Наушники. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ориентироваться на возможность использования устройства во время дождя нужно по маркировке влагозащиты конкретной модели, а не по внешнему виду.
  • У разных устройств защита от воды отличается: например, маркировка IPX4 означает устойчивость к брызгам, а при отсутствии указания класса защиты устройство лучше убрать от влаги.
  • Смартфоны с маркировкой IP67 или IP68 лучше защищены от воды, но не являются полностью водонепроницаемыми.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Небольшой дождь обычно не опасен для смартфона или наушников с подтвержденной влагозащитой, однако ориентироваться нужно на маркировку конкретной модели, а не на внешний вид устройства, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония.
"У разных устройств защита от воды заметно отличается. Например, маркировка IPX4 означает устойчивость к брызгам, поэтому такие наушники можно использовать во время непродолжительной прогулки под дождем. Если класс защиты не указан, лучше убрать устройство: вода способна попасть к динамикам, микрофонам и электронным компонентам, вызвать искажения звука, коррозию или иную поломку", - пояснил он.
Эксперт отметил, что особенно осторожно следует обращаться с полноразмерными и накладными наушниками: многие модели не имеют официальной влагозащиты. У беспроводных внутриканальных наушников степень защиты самих вкладышей и зарядного футляра может различаться.
Так, даже если вкладыши рассчитаны на ношение в дождь, то кейс нередко остается уязвимым. Убирать в него влажные наушники и подключать футляр к питанию нельзя - сначала поверхности и контакты должны полностью высохнуть.
В свою очередь смартфоны с маркировкой IP67 или IP68 лучше защищены от воды, но это не делает их полностью водонепроницаемыми. Поэтому снимать видео под сильным ливнем или специально проверять такой телефон погружением в воду не стоит.
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