Россиянам рассказали, какую опасность могут представлять нейросети

Краткий пересказ от РИА ИИ Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рекомендует не загружать в нейросети личные данные и фото документов.

Не следует передавать ИИ-сервисам финансовые, юридические и медицинские документы, содержащие конфиденциальную информацию.

Перед загрузкой документов в нейросети рекомендуется удалять персональные данные, банковские реквизиты, QR-коды и другую чувствительную информацию.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При работе с нейросетями не следует загружать в них личные данные и фото документов, так как впоследствии пользователь уже не может контролировать, где и сколько будет храниться предоставленная информация, как она будет использоваться, рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

"Ленте.ру". "После загрузки пользователь уже не может полностью контролировать, где именно будет храниться эта информация, как долго она сохранится и каким образом может использоваться в дальнейшем. При работе с нейросетями стоит придерживаться принципа минимальной достаточности: передавать сервису только те данные, которые действительно нужны для выполнения задачи", - сказал Силаев

Эксперт отметил, что в первую очередь нельзя загружать в нейросети документы с персональными данными, в том числе фотографии документов, банковских карт, страховых полисов, билетов с QR-кодами, а также любые сведения об адресе проживания, дате рождения, номерах документов и телефонах.

"Финансовые и юридические документы тоже не следует передавать ИИ-сервисам без предварительной очистки данных: выписки по счетам, договоры, доверенности, налоговые декларации содержат большой объем конфиденциальной информации, и даже при запросе на разбор одного фрагмента сервису может быть передан файл целиком", - пишет издание со ссылкой на специалиста.

Силаев подчеркнул, что особая осторожность необходима с медицинскими документами, так как они содержат не только сведения о здоровье, но и персональные данные пациента. Если нужно получить пояснение от нейросети, перед загрузкой эксперт рекомендует удалить фамилию, дату рождения, номер полиса, штрихкоды и QR-коды с фото или из файла.

Специалист указал, что этот совет действует и для рабочих материалов. Внутренняя переписка, коммерческие предложения, проекты договоров, исходный код, клиентские базы и финансовые отчеты не рекомендуется загружать в общедоступные нейросети, так как это грозит не только утечкой, но и нарушением договорных обязательств.