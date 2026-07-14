© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: четыре объекта культуры построили в ТиНАО с 2024 года

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Четыре объекта культуры построили в Троицком и Новомосковском административных округах за счет городского бюджета с 2024 года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Троицкий и Новомосковский административные округа активно развиваются. Только с 2024 года за счет городского бюджета здесь построили и реконструировали Дом культуры, школу искусств и два культурно-досуговых центра. Общая площадь зданий превышает 20 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении отмечается, что во всех зданиях есть современное оборудование, позволяющее проводить концерты, отчетные мероприятия, работать кружкам и студиям по интересам.

Так, в селе Кленово возвели здание культурно-досугового центра, его площадь составляет свыше трех тысяч "квадратов". Здесь обустроили театральную гостиную и зрительный зал со складами декораций и реквизита, костюмерные, артистические, библиотеку и буфет.