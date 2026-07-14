Ефимов: четыре объекта культуры построили в ТиНАО с 2024 года

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Четыре объекта культуры построили в Троицком и Новомосковском административных округах за счет городского бюджета с 2024 года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Троицкий и Новомосковский административные округа активно развиваются. Только с 2024 года за счет городского бюджета здесь построили и реконструировали Дом культуры, школу искусств и два культурно-досуговых центра. Общая площадь зданий превышает 20 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что во всех зданиях есть современное оборудование, позволяющее проводить концерты, отчетные мероприятия, работать кружкам и студиям по интересам.
Так, в селе Кленово возвели здание культурно-досугового центра, его площадь составляет свыше трех тысяч "квадратов". Здесь обустроили театральную гостиную и зрительный зал со складами декораций и реквизита, костюмерные, артистические, библиотеку и буфет.
Такой же центр появился и в поселке Шишкин Лес. Тут разместили библиотеку с компьютерной зоной и книгохранилищем, спортивный зал и универсальный концертный зал на 407 мест для зрителей. Помимо этого, в Ватутинках реконструировали Дом культуры, добавляется в пресс-релизе.