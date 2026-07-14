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Ефимов: отделка станций метро идет на площади почти 50 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 14.07.2026
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11:00 14.07.2026 (обновлено: 11:10 14.07.2026)
Ефимов: отделка станций метро идет на площади почти 50 тысяч "квадратов"

Ефимов: отделка новых станций метро идет на площади почти 50 тысяч "квадратов"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Архитектурная отделка новых станций Рублево-Архангельской линии метро проходит на площади почти 50 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На строящихся станциях "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" будущей Рублево-Архангельской линии метро продолжается архитектурная отделка пассажирских зон. Работы ведутся на площади более 47 тысяч квадратных метров – свыше 15 тысяч квадратных метров на каждом объекте, включая платформенные участки и вестибюли", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что для всех трех станций создают уникальный облик, который связан с расположением. Две из трех станций оформляют в тематике военных побед, поскольку история северо-западных районов города тесно с ними связана.
Оформление станции "Народное Ополчение" связано со стилистикой первых станций метро Москвы, а дизайн "Бульвара Генерала Карбышева" будет посвящен военным инженерам, добавляется в пресс-релизе.
Протяженность Рублево-Архангельской линии составит 27 километров, в ее состав войдут 12 станций.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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