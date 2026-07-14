EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов над Персидским заливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- EASA рекомендовала авиакомпаниям избегать выполнения рейсов в воздушном пространстве стран Персидского залива и над акваторией Оманского залива.
- Информационное уведомление, рекомендующее проявлять повышенную осторожность при полетах в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и Омана, было обновлено.
- Рекомендации EASA будут действовать до 29 июля.
БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать выполнения рейсов в воздушном пространстве стран Персидского залива и над акваторией Оманского залива на фоне последних событий в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
В EASA уточнили, что одновременно было обновлено информационное уведомление, рекомендующее авиакомпаниям проявлять повышенную осторожность при выполнении полетов в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и Омана.
"Рекомендации первоначально будут действовать до 29 июля", - сообщил собеседник агентства.
Как пояснили в EASA, решение принято "в ответ на последние события в Персидском заливе и Ормузском проливе". В агентстве добавили, что совместно с государствами Евросоюза и Еврокомиссией продолжат внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости скорректируют рекомендации.
При этом ранее выпущенные отдельные бюллетени EASA, касающиеся воздушного пространства Ирана, Ирака и Ливана, продолжают действовать.
Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) представляет собой рекомендации европейским авиаперевозчикам по оценке рисков при выполнении полетов над районами вооруженных конфликтов или повышенной военной напряженности. Такие рекомендации не закрывают воздушное пространство юридически, однако на практике оказывают существенное влияние на маршруты европейских авиакомпаний и их страховые риски.