Рейтинг@Mail.ru
EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов над Персидским заливом - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 14.07.2026
EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов над Персидским заливом

EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов в районе Персидского залива

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • EASA рекомендовала авиакомпаниям избегать выполнения рейсов в воздушном пространстве стран Персидского залива и над акваторией Оманского залива.
  • Информационное уведомление, рекомендующее проявлять повышенную осторожность при полетах в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и Омана, было обновлено.
  • Рекомендации EASA будут действовать до 29 июля.
БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать выполнения рейсов в воздушном пространстве стран Персидского залива и над акваторией Оманского залива на фоне последних событий в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Совместно с государствами-членами ЕС и Европейской комиссией EASA опубликовало новый бюллетень по зонам конфликтов (Conflict Zone Information Bulletin), в котором рекомендует авиаперевозчикам избегать выполнения полетов в районе Персидского залива и Оманского залива", - сообщили в агентстве.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Оман продолжает сотрудничество по восстановлению судоходства в Ормузе
Вчера, 15:11
В EASA уточнили, что одновременно было обновлено информационное уведомление, рекомендующее авиакомпаниям проявлять повышенную осторожность при выполнении полетов в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и Омана.
"Рекомендации первоначально будут действовать до 29 июля", - сообщил собеседник агентства.
Как пояснили в EASA, решение принято "в ответ на последние события в Персидском заливе и Ормузском проливе". В агентстве добавили, что совместно с государствами Евросоюза и Еврокомиссией продолжат внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости скорректируют рекомендации.
При этом ранее выпущенные отдельные бюллетени EASA, касающиеся воздушного пространства Ирана, Ирака и Ливана, продолжают действовать.
Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) представляет собой рекомендации европейским авиаперевозчикам по оценке рисков при выполнении полетов над районами вооруженных конфликтов или повышенной военной напряженности. Такие рекомендации не закрывают воздушное пространство юридически, однако на практике оказывают существенное влияние на маршруты европейских авиакомпаний и их страховые риски.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Трамп заявил о намерении уничтожить военные возможности Ирана в Ормузе
Вчера, 00:59
 
В миреПерсидский заливОманский заливИзраильЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала