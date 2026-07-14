EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов над Персидским заливом

Краткий пересказ от РИА ИИ EASA рекомендовала авиакомпаниям избегать выполнения рейсов в воздушном пространстве стран Персидского залива и над акваторией Оманского залива.

Информационное уведомление, рекомендующее проявлять повышенную осторожность при полетах в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и Омана, было обновлено.

Рекомендации EASA будут действовать до 29 июля.

БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать выполнения рейсов в воздушном пространстве стран Персидского залива и над акваторией Оманского залива на фоне последних событий в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Совместно с государствами-членами ЕС и Европейской комиссией EASA опубликовало новый бюллетень по зонам конфликтов (Conflict Zone Information Bulletin), в котором рекомендует авиаперевозчикам избегать выполнения полетов в районе Персидского залива и Оманского залива", - сообщили в агентстве.

В EASA уточнили, что одновременно было обновлено информационное уведомление, рекомендующее авиакомпаниям проявлять повышенную осторожность при выполнении полетов в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и Омана.

"Рекомендации первоначально будут действовать до 29 июля", - сообщил собеседник агентства.

Как пояснили в EASA, решение принято "в ответ на последние события в Персидском заливе и Ормузском проливе". В агентстве добавили, что совместно с государствами Евросоюза и Еврокомиссией продолжат внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости скорректируют рекомендации.

При этом ранее выпущенные отдельные бюллетени EASA, касающиеся воздушного пространства Ирана, Ирака и Ливана, продолжают действовать.