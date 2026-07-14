Агент Дзюбы рассказал, что его клиент избирателен в процессе поиска клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агент Дзюбы заявил, что футболист может быть весьма избирателен в выборе клуба для продолжения карьеры.
- Дзюба находится в статусе свободного агента после завершения сезона-2025/26.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил РИА Новости, что его клиент, находящийся в статусе свободного агента, заслужил право очень избирательно подходить к выбору команды для продолжения карьеры.
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"Сложно сказать, каковы шансы на то, что Дзюба начнет новый сезон без клуба. Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее, но нам не привыкать - если будет нужно, будем ждать до победного, до того момента, когда будут достигнуты все договоренности, которые будут устраивать и нашу сторону, и клуб. Артем на такой стадии своей карьеры, когда может быть весьма избирателен в выборе клуба", - сказал Гольдман.
Дзюба - воспитанник московского "Спартака". В разные годы он также выступал за томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", турецкий клуб "Адана Демирспор", московский "Локомотив" и тольяттинский "Акрон". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
В июле во время Ночи Московского спорта Дзюба признавался, что его возвращение в "Спартак" могло бы стать красивой историей.