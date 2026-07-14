Агент Дзюбы рассказал, что его клиент избирателен в процессе поиска клуба

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"Сложно сказать, каковы шансы на то, что Дзюба начнет новый сезон без клуба. Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее, но нам не привыкать - если будет нужно, будем ждать до победного, до того момента, когда будут достигнуты все договоренности, которые будут устраивать и нашу сторону, и клуб. Артем на такой стадии своей карьеры, когда может быть весьма избирателен в выборе клуба", - сказал Гольдман.