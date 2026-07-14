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Агент Дзюбы рассказал, что его клиент избирателен в процессе поиска клуба - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
08:53 14.07.2026 (обновлено: 08:54 14.07.2026)
Агент Дзюбы рассказал, что его клиент избирателен в процессе поиска клуба

Агент Дзюбы заявил, что футболист избирателен в вопросе выбора нового клуба

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент Дзюбы заявил, что футболист может быть весьма избирателен в выборе клуба для продолжения карьеры.
  • Дзюба находится в статусе свободного агента после завершения сезона-2025/26.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил РИА Новости, что его клиент, находящийся в статусе свободного агента, заслужил право очень избирательно подходить к выбору команды для продолжения карьеры.
Дзюбе 37 лет, он находится в статусе свободного агента после завершения сезона-2025/26, когда истек срок его контракта с "Акроном". За клуб из Тольятти форвард выступал на протяжении двух сезонов, присоединившись к команде в сентябре 2024 года перед закрытием трансферного окна.
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"Сложно сказать, каковы шансы на то, что Дзюба начнет новый сезон без клуба. Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее, но нам не привыкать - если будет нужно, будем ждать до победного, до того момента, когда будут достигнуты все договоренности, которые будут устраивать и нашу сторону, и клуб. Артем на такой стадии своей карьеры, когда может быть весьма избирателен в выборе клуба", - сказал Гольдман.
Дзюба - воспитанник московского "Спартака". В разные годы он также выступал за томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", турецкий клуб "Адана Демирспор", московский "Локомотив" и тольяттинский "Акрон". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
В июле во время Ночи Московского спорта Дзюба признавался, что его возвращение в "Спартак" могло бы стать красивой историей.
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