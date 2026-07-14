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Средства ПВО за сутки сбили 715 дронов - РИА Новости, 14.07.2026
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12:20 14.07.2026
Средства ПВО за сутки сбили 715 дронов

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 715 дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за сутки уничтожили 715 беспилотников ВСУ.
  • Также были сбиты семь авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 715 беспилотников, семь авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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