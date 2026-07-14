Средства ПВО за сутки сбили 715 дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 715 беспилотников ВСУ.
- Также были сбиты семь авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 715 беспилотников, семь авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.