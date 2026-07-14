Бойцы "Юга" уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты дронов «Южной» группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ в Краматорском районе.
- Удары по комплексам были нанесены после их обнаружения в ходе воздушной разведки у населенных пунктов Дружковка и Кондратовка.
- В результате атаки доставка боеприпасов к украинским подразделениям была сорвана.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Расчеты дронов "Южной" группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам в Краматорском районе, сообщило Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА обнаружили в Краматорском районе у населенных пунктов Дружковка и Кондратовка наземные робототехнические комплексы (далее НРТК) ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам. После подтверждения целей по НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады и 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск перерезают логистические пути противника, уничтожая средства доставки боеприпасов и материальных средств к подразделениям ВСУ, обороняющимся в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой.
"В результате атаки вражеские НРТК были уничтожены, а доставка боеприпасов к украинским подразделениям сорвана", - сообщает Минобороны.