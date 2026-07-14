Бойцы "Юга" уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Расчеты дронов "Южной" группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам в Краматорском районе, сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск перерезают логистические пути противника, уничтожая средства доставки боеприпасов и материальных средств к подразделениям ВСУ, обороняющимся в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой.