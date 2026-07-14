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Бойцы "Юга" уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ - РИА Новости, 14.07.2026
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05:16 14.07.2026 (обновлено: 09:16 14.07.2026)
Бойцы "Юга" уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

ВС России уничтожили роботов-снабженцев ВСУ под Краматорском

© РИА НовостиРасчеты БПЛА "Южной" группировки уничтожили роботов-снабженцев ВСУ под Краматорском
Расчеты БПЛА Южной группировки уничтожили роботов-снабженцев ВСУ под Краматорском - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости
Расчеты БПЛА "Южной" группировки уничтожили роботов-снабженцев ВСУ под Краматорском
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты дронов «Южной» группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ в Краматорском районе.
  • Удары по комплексам были нанесены после их обнаружения в ходе воздушной разведки у населенных пунктов Дружковка и Кондратовка.
  • В результате атаки доставка боеприпасов к украинским подразделениям была сорвана.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Расчеты дронов "Южной" группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам в Краматорском районе, сообщило Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА обнаружили в Краматорском районе у населенных пунктов Дружковка и Кондратовка наземные робототехнические комплексы (далее НРТК) ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам. После подтверждения целей по НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады и 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск перерезают логистические пути противника, уничтожая средства доставки боеприпасов и материальных средств к подразделениям ВСУ, обороняющимся в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой.
"В результате атаки вражеские НРТК были уничтожены, а доставка боеприпасов к украинским подразделениям сорвана", - сообщает Минобороны.
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