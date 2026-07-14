Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 14.07.2026
В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена женщина

В Шебекино из-за атаки FPV-дрона ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Шебекино Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ ранена местная жительница.
  • Также при детонации нескольких FPV-дронов повреждены два грузовых и пять легковых автомобилей.
  • В нескольких селах и поселках Белгородской области зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и частных домов в результате атак дронов.
БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Местная жительница ранена в городе Шебекино Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ, она доставлена в больницу, сообщили в региональном оперштабе.
"В городе Шебекино в результате взрыва дрона женщина получила осколочные ранения плеча и ноги. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказана помощь. Для продолжения лечения пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил оперштаб в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по данным штаба, в Шебекино при детонации нескольких FPV-дронов повреждены два грузовых и пять легковых автомобилей. В Шебекинском округе под ударом оказались села: в Мешковом повреждены остекление и входная группа торгового объекта, а в Белянке от удара дрона загорелась крыша частного дома и пострадала надворная постройка.
В Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон атаковал "Газель", в Ракитном от удара FPV-дрона осколками посечена машина, в Грайворонском округе в селе Косилово дрон сдетонировал на предприятии, уточнили в оперштабе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Два жителя Херсонской области погибли и пять ранены из-за атак ВСУ за сутки
Вчера, 11:52
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала