В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Шебекино Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ ранена местная жительница.
- Также при детонации нескольких FPV-дронов повреждены два грузовых и пять легковых автомобилей.
- В нескольких селах и поселках Белгородской области зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и частных домов в результате атак дронов.
БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Местная жительница ранена в городе Шебекино Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ, она доставлена в больницу, сообщили в региональном оперштабе.
"В городе Шебекино в результате взрыва дрона женщина получила осколочные ранения плеча и ноги. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказана помощь. Для продолжения лечения пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил оперштаб в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по данным штаба, в Шебекино при детонации нескольких FPV-дронов повреждены два грузовых и пять легковых автомобилей. В Шебекинском округе под ударом оказались села: в Мешковом повреждены остекление и входная группа торгового объекта, а в Белянке от удара дрона загорелась крыша частного дома и пострадала надворная постройка.
В Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон атаковал "Газель", в Ракитном от удара FPV-дрона осколками посечена машина, в Грайворонском округе в селе Косилово дрон сдетонировал на предприятии, уточнили в оперштабе.