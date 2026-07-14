В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранена женщина

БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Местная жительница ранена в городе Шебекино Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ, она доставлена в больницу, сообщили в региональном оперштабе.

Кроме того, по данным штаба, в Шебекино при детонации нескольких FPV-дронов повреждены два грузовых и пять легковых автомобилей. В Шебекинском округе под ударом оказались села: в Мешковом повреждены остекление и входная группа торгового объекта, а в Белянке от удара дрона загорелась крыша частного дома и пострадала надворная постройка.