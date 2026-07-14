Двое граждан Молдавии помогли подготовить запуск FPV-дронов, сообщили в ФСБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое граждан Молдавии, Пирлог Виктор и Калос Аурел, прошли специальную подготовку и помогли подготовить запуск FPV-дронов.
- Они подготовили помещение к запуску дронов для сорванного удара Киева по оборонному предприятию в Подмосковье.
- ФСБ сообщила о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Двое граждан Молдавии, пройдя спецподготовку, помогли подготовить запуск FPV-дронов для сорванного удара Киева по оборонному предприятию в Подмосковье, и затем уехали из России, сообщила ФСБ.
"Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдовы: Пирлога Виктора, 1986 года рождения, и Калоса Аурела, 1995 года рождения, прошедших специальную подготовку. Под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием ВПК, который предполагалось атаковать.