Двое граждан Молдавии помогли подготовить запуск FPV-дронов, сообщили в ФСБ

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Двое граждан Молдавии, пройдя спецподготовку, помогли подготовить запуск FPV-дронов для сорванного удара Киева по оборонному предприятию в Подмосковье, и затем уехали из России, сообщила ФСБ.