В ДНР задержали мужчину, переносившего оружие по улице в пакетах

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, переносившего боевое оружие с патронами в пакетах по улице Кировского района Донецка в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

В пресс-службе добавили, что, по словам задержанного, оружие было обнаружено им на чердаке частного дома, где он выполнял строительные работы, после чего он упаковал оружие в пакеты и направился с ними к себе домой.