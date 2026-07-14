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В ДНР задержали мужчину, переносившего оружие по улице в пакетах - РИА Новости, 14.07.2026
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15:34 14.07.2026
В ДНР задержали мужчину, переносившего оружие по улице в пакетах

В Донецке полиция задержала переносившего оружие по улице в пакетах мужчину

© Фото : МВД по Донецкой Народной Республике/ВКонтактеОружие, найденное у жителя Донецка
Оружие, найденное у жителя Донецка - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : МВД по Донецкой Народной Республике/ВКонтакте
Оружие, найденное у жителя Донецка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские задержали мужчину, переносившего боевое оружие с патронами в пакетах по улице Кировского района Донецка.
  • У задержанного обнаружили три сигнальные ракеты, две гранаты и два запала, четыре снаряда для гранатомета (ВОГ), предмет, внешне схожий с автоматом, семь магазинов к нему и 655 патронов.
  • Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы со штрафом после экспертизы изъятого оружия.
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, переносившего боевое оружие с патронами в пакетах по улице Кировского района Донецка в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
"Сотрудники уголовного розыска республиканского МВД и УМВД России "Макеевское" задержали ранее судимого местного жителя. В ходе отработки оперативной информации он был остановлен оперативниками на одной из улиц Кировского района Донецка. Мужчина нес несколько пакетов, при осмотре которых полицейские обнаружили и изъяли три сигнальные ракеты, две гранаты и два запала, четыре снаряда для гранатомета (ВОГ), предмет, внешне схожий с автоматом, семь магазинов к нему и 655 патронов", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе добавили, что, по словам задержанного, оружие было обнаружено им на чердаке частного дома, где он выполнял строительные работы, после чего он упаковал оружие в пакеты и направился с ними к себе домой.
После экспертизы изъятого оружия будет принято решение о возбуждении уголовного дела, по которому подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы со штрафом.
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ПроисшествияКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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