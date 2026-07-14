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Домен t.me, принадлежащий Telegram, заработал - РИА Новости, 14.07.2026
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16:25 14.07.2026
Домен t.me, принадлежащий Telegram, заработал

Принадлежащий Telegram домен t.me вновь заработал

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Домен t.me, принадлежащий Telegram, был восстановлен и вновь заработал у пользователей.
  • Ранее домен t.me был исключен из DNS администрацией реестра доменов .me.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Домен t.me, принадлежащий Telegram, был восстановлен и вновь заработал у пользователей, следует из сервиса по поиску доменных имен Whois, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее, в понедельник ночью, домен был удален из пространства доменных имен - зоны DNS - администрацией реестра доменов .me. Так, согласно сервису Whois, одним из статусов домена t.me являлся serverHold. Он устанавливается оператором реестра домена и означает, что домен исключен из DNS.
По информации портала, информация о домене была обновлена 14 июля, соответствующий статус пропал.
Согласно документации ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), такие статусы вводятся в действие во время юридических споров, по запросу или когда действует статус периода восстановления.
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