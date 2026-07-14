Домен t.me, принадлежащий Telegram, заработал

Краткий пересказ от РИА ИИ Домен t.me, принадлежащий Telegram, был восстановлен и вновь заработал у пользователей.

Ранее домен t.me был исключен из DNS администрацией реестра доменов .me.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Домен t.me, принадлежащий Telegram, был восстановлен и вновь заработал у пользователей, следует из сервиса по поиску доменных имен Whois, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ранее, в понедельник ночью, домен был удален из пространства доменных имен - зоны DNS - администрацией реестра доменов .me. Так, согласно сервису Whois, одним из статусов домена t.me являлся serverHold. Он устанавливается оператором реестра домена и означает, что домен исключен из DNS.

По информации портала, информация о домене была обновлена 14 июля, соответствующий статус пропал.