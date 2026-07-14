Принадлежащий Telegram домен t.me перестал работать

Краткий пересказ от РИА ИИ Домен t.me полностью удален из зоны DNS администрацией реестра доменов .me.

Короткие ссылки t.me перестали открываться в обычных браузерах.

Внутри мобильных и десктопных клиентов мессенджера клики по ссылкам обрабатываются корректно, рекомендуется использовать ссылки telegram.me для размещения на внешних ресурсах.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Домен t.me полностью удален из пространства доменных имен — зоны DNS — администрацией реестра доменов .me, следует из сервиса по поиску доменных имен Whois, с которым ознакомилось РИА Новости.

Корреспондент агентства также столкнулся с тем, что короткие ссылки t.me перестали открываться в обычных браузерах.

Согласно сервису Whois, информация о домене была обновлена 13 июля. Текущий статус — домен полностью заблокирован на уровне регистратора и реестра.

Кроме того, по информации портала, одним из статусов домена t.me является serverHold. Согласно документации ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), он устанавливается оператором реестра домена и означает, что домен исключен из DNS.