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Принадлежащий Telegram домен t.me перестал работать - РИА Новости, 14.07.2026
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00:37 14.07.2026 (обновлено: 00:42 14.07.2026)
Принадлежащий Telegram домен t.me перестал работать

Домен t.me полностью удалили из зоны DNS

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Домен t.me полностью удален из зоны DNS администрацией реестра доменов .me.
  • Короткие ссылки t.me перестали открываться в обычных браузерах.
  • Внутри мобильных и десктопных клиентов мессенджера клики по ссылкам обрабатываются корректно, рекомендуется использовать ссылки telegram.me для размещения на внешних ресурсах.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Домен t.me полностью удален из пространства доменных имен — зоны DNS — администрацией реестра доменов .me, следует из сервиса по поиску доменных имен Whois, с которым ознакомилось РИА Новости.
Корреспондент агентства также столкнулся с тем, что короткие ссылки t.me перестали открываться в обычных браузерах.
Согласно сервису Whois, информация о домене была обновлена 13 июля. Текущий статус — домен полностью заблокирован на уровне регистратора и реестра.
Кроме того, по информации портала, одним из статусов домена t.me является serverHold. Согласно документации ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), он устанавливается оператором реестра домена и означает, что домен исключен из DNS.
Telegram-канал TelegramInfo отметил, что внутри самих мобильных и десктопных клиентов мессенджера клики по ссылкам обрабатываются корректно, и переходы работают без проблем. В качестве временной альтернативы для размещения на внешних ресурсах рекомендуется использовать ссылки telegram.me.
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