Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Молдавии Майя Санду приняла участие в заседании "коалиции желающих" в Париже.

Игорь Додон, председатель оппозиционной партии социалистов, заявил, что участие Майи Санду в заседании "коалиции желающих" нарушает нейтральный статус республики.

На встрече "коалиции желающих" приняли решение о проведении военных учений в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах.

КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Участие президента Молдавии Майи Санду в заседании так называемой "коалиции желающих" в Париже нарушает нейтральный статус республики, заявил во вторник председатель оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.

Санду в понедельник впервые приняла участие в саммите "коалиции желающих" в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Участники встречи приняли решение о проведении военных учений в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах. Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что в Молдавии производят беспилотники, которые, по данным российской стороны, поставляют ВСУ.

"Участие Майи Санду в заседании так называемой "коалиции желающих" - это грубое нарушение нейтралитета Республики Молдова. Лидеры этой коалиции открыто заявляют о своих целях: продолжать военную поддержку Украины и показать Москве, что они "не устали от войны". Более того, президент Франции Эммануэль Макрон вчера уже анонсировал проведение военных учений коалиции в странах, соседствующих с Украиной. В этот список хотят включить и нейтральную Республику Молдова?!" - написал Додон в своем Telegram-канале.

Политик выразил озабоченность в связи с действиями Кишинева. По его словам, Санду не стремится удержать Молдавию в стороне от внешних конфликтов, а последовательно втягивает ее в опасные геополитические игры."Наши граждане хотят мира, безопасности и стабильности, а не превращения Молдавии в инструмент чужих интересов", - добавил Додон.

Страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.