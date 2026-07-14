Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР ликвидировали начальника отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины Юрия Цицика.
- Он начинал службу в Крыму, но в 2014 году сбежал на Украину.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины ликвидирован в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что уничтожение командного состава войск беспилотных систем ВСУ идет по плану.
"В ДНР уничтожен начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины, подполковник Цицик Юрий Игоревич. Начинал свою службу в Крыму, но в 2014 году сбежал к бандеровцам", – сказал представитель силовых структур.