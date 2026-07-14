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В ДНР уничтожили начальника отдела БПЛА отряда украинской погранслужбы - РИА Новости, 14.07.2026
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18:17 14.07.2026 (обновлено: 18:18 14.07.2026)
В ДНР уничтожили начальника отдела БПЛА отряда украинской погранслужбы

В ДНР уничтожили начальника отдела БПЛА 3-го отряда погранслужбы Украины Цицика

© AP Photo / Oleg PetrasiukРаненый украинский военный
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Раненый украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР ликвидировали начальника отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины Юрия Цицика.
  • Он начинал службу в Крыму, но в 2014 году сбежал на Украину.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины ликвидирован в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что уничтожение командного состава войск беспилотных систем ВСУ идет по плану.
ДНР уничтожен начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины, подполковник Цицик Юрий Игоревич. Начинал свою службу в Крыму, но в 2014 году сбежал к бандеровцам", – сказал представитель силовых структур.
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