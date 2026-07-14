При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли четыре человека

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Сорок один человек был ранен и четверо погибли в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека в регионе Дарья Морозова.