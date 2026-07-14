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При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли четыре человека - РИА Новости, 14.07.2026
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15:12 14.07.2026
При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли четыре человека

РИА Новости: Морозова сообщила о 41 раненом и 4 погибших в ДНР от атак за неделю

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 6 по 12 июля в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 41 человек, и четверо человек скончались.
  • Общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 919 человек, среди них 1074 ребенка.
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Сорок один человек был ранен и четверо погибли в результате атак ВСУ по Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека в регионе Дарья Морозова.
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"С 6 по 12 июля в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 41 человек, и четверо человек скончались", - сказала Морозова.
Она уточнила, что общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 919 человек, среди них 1074 ребенка.
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