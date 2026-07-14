В Саратовской области две девочки попали с больницу после игры с ежом

САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Две девочки проходят амбулаторное лечение в Саратовской областной детской клинической больнице после контакта с ежом, погибшем от бешенства, сообщили в медучреждении.

"В настоящее время обе пациентки находятся на амбулаторном лечении в нашей больнице - в целях экстренной профилактики бешенства девочкам вводится антирабическая сыворотка", - говорится в Telegram-канале больницы.

Заведующий травмпунктом детской больницы Алексей Темяков напомнил, что даже при отсутствии укуса заражение может произойти, если слюна инфицированного животного попадет на слизистые оболочки (глаза, рот, нос) или на поврежденные участки кожи (открытые раны, царапины).