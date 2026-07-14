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В Саратовской области две девочки попали с больницу после игры с ежом - РИА Новости, 14.07.2026
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18:01 14.07.2026
В Саратовской области две девочки попали с больницу после игры с ежом

В Саратовской области две девочки проходят лечение после контакта с бешеным ежом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕж
Еж - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две девочки из Саратовской области контактировали с ежом, который впоследствии оказался больным бешенством.
  • Девочки проходят амбулаторное лечение в Саратовской областной детской клинической больнице, им вводится антирабическая сыворотка.
  • Заведующий травмпунктом детской больницы напомнил, что заражение бешенством может произойти даже без укуса животного.
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Две девочки проходят амбулаторное лечение в Саратовской областной детской клинической больнице после контакта с ежом, погибшем от бешенства, сообщили в медучреждении.
Случай произошел в одном из районов Саратовской области. Сестры в возрасте одного года и восьми лет нашли во дворе своего дома ежа и поиграли с ним. На следующее утро мать девочек наша ежа мертвым и отвезла в ветеринарный центр. Экспертиза показала, что животное скончалось от бешенства.
«

"В настоящее время обе пациентки находятся на амбулаторном лечении в нашей больнице - в целях экстренной профилактики бешенства девочкам вводится антирабическая сыворотка", - говорится в Telegram-канале больницы.

Заведующий травмпунктом детской больницы Алексей Темяков напомнил, что даже при отсутствии укуса заражение может произойти, если слюна инфицированного животного попадет на слизистые оболочки (глаза, рот, нос) или на поврежденные участки кожи (открытые раны, царапины).
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