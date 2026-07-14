Главы "Роскосмоса" и НАСА Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре

Главы "Роскосмоса" и НАСА Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман встретились на Байконуре

Главы "Роскосмоса" и НАСА встретились с онкобольными детьми на Байконуре

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и глава НАСА Джаред Айзекман встретились на Байконуре с онкобольными детьми, подопечными фонда Unity.

Встреча прошла на наблюдательном пункте перед стартом ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29".

Старт ракеты с экипажем на борту запланирован на 17:48 мск 14 июля, а орбитальная миссия нового экипажа МКС продлится 261 сутки.

БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса", председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов вместе с главой НАСА Джаредом Айзекманом встретился на Байконуре с онкобольными детьми-подопечными фонда Unity, передает корреспондент РИА Новости.

« "Мы продолжаем добрую традицию "Ракеты мечты". Сегодня с нами Джаред Айзекман , руководитель НАСА , который тоже пришел поддержать, привлечь дополнительное внимание. Мы с вами всегда рядом, постоянно в контакте, давайте придумывать новые мероприятия, "Роскосмос" с удовольствием будет в них участвовать", - сказал Баканов.

Баканов и Айзекман встретились с детьми на наблюдательном пункте перед стартом ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29". Дети исполнили им несколько песен. Кроме того, главам российского и американского агентств вручили картины и бейсболки с символикой "Ракеты мечты". Также Баканов и Айзекман оставили желающим автографы.

Старт ракеты намечен на 17.48 мск 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Как ожидается, орбитальная миссия нового экипажа МКС продлится 261 сутки. По российской программе запланированы 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.