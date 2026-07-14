Россияне просят Львову-Белову помочь в репатриации детей из Сирии и Ирака

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что получает обращения от граждан РФ с просьбой помочь в репатриации несовершеннолетних, предположительно находящихся в Сирии и Ираке.

"В адрес уполномоченного продолжают поступать обращения российских граждан с просьбой об оказании содействия в репатриации несовершеннолетних, предположительно находящихся на территории Сирии и Ирака. Эта деятельность ведется с 2018 года", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.