Россияне просят Львову-Белову помочь в репатриации детей из Сирии и Ирака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова получает обращения от граждан РФ с просьбой помочь в репатриации несовершеннолетних из Сирии и Ирака.
- Деятельность по репатриации ведется с 2018 года.
- Из-за нестабильной военно-политической ситуации и смены власти в Сирии в декабре 2024 года деятельность по вывозу детей из лагерей на северо-востоке Сирии была временно приостановлена.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что получает обращения от граждан РФ с просьбой помочь в репатриации несовершеннолетних, предположительно находящихся в Сирии и Ираке.
"В адрес уполномоченного продолжают поступать обращения российских граждан с просьбой об оказании содействия в репатриации несовершеннолетних, предположительно находящихся на территории Сирии и Ирака. Эта деятельность ведется с 2018 года", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.
Львова-Белова отметила, что ввиду нестабильной военно-политической ситуации и смены власти в Сирийской Арабской Республике в декабре 2024 года деятельность по вывозу детей российских граждан из лагерей, расположенных на северо-востоке Сирии, была временно приостановлена.