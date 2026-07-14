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Россияне просят Львову-Белову помочь в репатриации детей из Сирии и Ирака - РИА Новости, 14.07.2026
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10:00 14.07.2026

Россияне просят Львову-Белову помочь в репатриации детей из Сирии и Ирака

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова получает обращения от граждан РФ с просьбой помочь в репатриации несовершеннолетних из Сирии и Ирака.
  • Деятельность по репатриации ведется с 2018 года.
  • Из-за нестабильной военно-политической ситуации и смены власти в Сирии в декабре 2024 года деятельность по вывозу детей из лагерей на северо-востоке Сирии была временно приостановлена.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что получает обращения от граждан РФ с просьбой помочь в репатриации несовершеннолетних, предположительно находящихся в Сирии и Ираке.
"В адрес уполномоченного продолжают поступать обращения российских граждан с просьбой об оказании содействия в репатриации несовершеннолетних, предположительно находящихся на территории Сирии и Ирака. Эта деятельность ведется с 2018 года", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.
Львова-Белова отметила, что ввиду нестабильной военно-политической ситуации и смены власти в Сирийской Арабской Республике в декабре 2024 года деятельность по вывозу детей российских граждан из лагерей, расположенных на северо-востоке Сирии, была временно приостановлена.
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ОбществоСирияИракМария Львова-Белова
 
 
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