Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем модели ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Состояние основателя DeepSeek Ляна Вэньфэна увеличилось более чем вдвое после последнего раунда привлечения инвестиций.

Лян Вэньфэн стал самым богатым в мире среди основателей моделей искусственного интеллекта с состоянием в 36 миллиардов долларов.

Рост состояния Ляна Вэньфэна значительно превысил состояние сооснователя и президента OpenAI Грега Брокмана и соучредителя и главы Anthropic Дарио Амодея.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн удвоил свое состояние до 36 миллиардов долларов после нового раунда привлечения инвестиций, что сделало его самым богатым создателем модели искусственного интеллекта (ИИ), пишет агентство Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн удвоил свое состояние до 36 миллиардов долларов после нового раунда привлечения инвестиций, что сделало его самым богатым создателем модели искусственного интеллекта (ИИ), пишет агентство Блумберг со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

"Состояние основателя DeepSeek Ляна Вэньфэна увеличилось более чем вдвое после последнего раунда привлечения инвестиций его компанией, благодаря чему китайский предприниматель стал самым богатым в мире среди основателей моделей искусственного интеллекта", - сообщает агентство.

По данным BBI, богатство Ляна Вэньфэна выросло до 36 миллиардов долларов с 16,7 миллиарда днем ранее. Таким образом суточный рост составил 116%, а увеличение с начала года - 124%.

Это значительно выше состояния сооснователя и президента OpenAI Грега Брокмана (25,5 миллиарда долларов) и соучредителя и главы Anthropic Дарио Амодея (7,98 миллиарда долларов), следует из рейтинга.