DDX Fitness запустил фитнес-подписку с ИИ-тренером

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. DDX Fitness обновил наполнение тарифа Infinity Plus ("Бесконечность плюс") и первым среди российских фитнес-сетей внедрил в мобильное приложение ИИ-тренера (16+), результаты анализа тела, дневник тренировок и онлайн-платформу видеотренировок, сообщает пресс-служба компании.

По данным Smart Ranking ("Умный рэнкинг") , интерес к технологичным решениям в фитнесе стабильно растет. Аналитики ожидают, что к 2034 году рынок ИИ в этой сфере увеличится в пять раз. В ответ на современные потребности в DDX Fitness обновили наполнение тарифа Infinity Plus , который дает каждому пользователю доступ к широкому списку оффлайн и онлайн возможностей.

Главной новинкой стал ИИ-тренер — цифровой ассистент прямо внутри мобильного приложения DDX Fitness (16+). С ним можно общаться в текстовом чате: составлять программу под цели — набор мышечной массы, развитие силы или выносливости, уточнять технику упражнений и получать рекомендации по тренировкам. ИИ-тренер оценивает прогресс и перестраивает программу с учетом результатов, данных анализа состава тела и самочувствия. После занятий система обновляет прогноз достижения цели и предлагает альтернативы — например, тренировки с собственным весом вместо тренажеров. ИИ-тренер DDX Fitness встроен в приложение сети и учитывает историю тренировок и цели пользователя. Каждый раз заново вводить данные о себе не нужно.

В тариф также входит дневник тренировок. С его помощью можно планировать занятия или добавлять собственные подходы и сеты. Клиент получает напоминания и видит ключевые показатели: время занятий, количество тренировок и поднятого веса.

Дополнительно пользователи получают доступ к DDX Action ("DDX движение") — библиотеке с более чем 130 онлайн-тренировками разных форматов и уровней подготовки (16+). Видеоинструкции помогают с правильной техникой выполнения упражнений для безопасных самостоятельных тренировок как в клубе, так и дома. Уже сейчас каждый восьмой член клуба пользуется материалами DDX Action.

"С Infinity Plus мы стремились сделать фитнес более понятным, удобным и гибким для повседневной жизни человека. По данным аналитиков , 51% пользователей ценят персональный подход со стороны фитнес-сервисов, который строится на ИИ и данных. В дальнейшем мы планируем развивать наш продукт, добавлять новые возможности и делать доступный фитнес технологичнее и эффективнее", — комментирует директор по продуктам DDX Fitness Игорь Витковский, его слова приводит пресс-служба.

Тариф также содержит все преимущества классического Infinity ("Бесконечность"): безлимитный доступ во все клубы сети, вводную тренировку с тренером-партнером, занятия для новичков в мини-группах, 50+ групповых программ, гостевой и семейный доступ, а также посещение спа-зоны.