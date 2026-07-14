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Сервис автозаполнения данных в детский лагерь внедрили в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2026
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Новости Подмосковья
 
17:21 14.07.2026 (обновлено: 17:22 14.07.2026)
Сервис автозаполнения данных в детский лагерь внедрили в Подмосковье

Сервис автозаполнения данных в детский лагерь внедрили на регпортале Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДетский лагерь
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На регпортале Подмосковья в услугу по организации отдыха детей в каникулярное время внедрили сервис автоматического заполнения данных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"С начала 2026 года на регпортале подано свыше 22 тысяч заявлений на предоставление бесплатных путевок в детский лагерь. Теперь оформить онлайн-заявку стало проще: умный сервис автоматически заполнит данные о ребенке из личного кабинета портала госуслуг – вручную вводить информацию не нужно", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что сервис также проверит наличие ранее поданного, но еще не рассмотренного заявления. Если такое обращение есть, то на экране появится уведомление.
В регионе дети в возрасте от 7 до 15 лет – из многодетных или малообеспеченных семей, сироты, дети инвалиды, а также дети в трудной жизненной ситуации – могут раз в год получить бесплатную путевку в лагерь. При этом каждое муниципальное образование самостоятельно определяет льготные категории для предоставления этой услуги.
Подать заявление на путевку можно на региональном портале в разделе "Семья" – "Детям". В течение шести рабочих дней в личный кабинет заявителя поступит ответ.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)детский лагерьГосуслуги
 
 
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