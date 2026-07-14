Сервис автозаполнения данных в детский лагерь внедрили в Подмосковье

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На регпортале Подмосковья в услугу по организации отдыха детей в каникулярное время внедрили сервис автоматического заполнения данных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"С начала 2026 года на регпортале подано свыше 22 тысяч заявлений на предоставление бесплатных путевок в детский лагерь. Теперь оформить онлайн-заявку стало проще: умный сервис автоматически заполнит данные о ребенке из личного кабинета портала госуслуг – вручную вводить информацию не нужно", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что сервис также проверит наличие ранее поданного, но еще не рассмотренного заявления. Если такое обращение есть, то на экране появится уведомление.

В регионе дети в возрасте от 7 до 15 лет – из многодетных или малообеспеченных семей, сироты, дети инвалиды, а также дети в трудной жизненной ситуации – могут раз в год получить бесплатную путевку в лагерь. При этом каждое муниципальное образование самостоятельно определяет льготные категории для предоставления этой услуги.