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В свердловском Ирбите ввели режим ЧС - РИА Новости, 14.07.2026
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13:18 14.07.2026 (обновлено: 15:24 14.07.2026)
В свердловском Ирбите ввели режим ЧС

В свердловском Ирбите ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Ница

© Фото : Николай Юдин/ВКонтактеПодъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области
Подъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Николай Юдин/ВКонтакте
Подъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ирбите Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за подъема уровня воды в реке Ница.
  • Уровень воды в реке Ница достиг 741 сантиметра, что считается опасным гидрологическим явлением для Ирбита.
  • Для эвакуируемых местных жителей дополнительно разворачивается еще один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Ирбите Свердловской области из-за подъема уровня воды в реке Ница, сообщил глава города Николай Юдин.
По его данным, уровень воды в реке Ница достиг отметки 741 сантиметр, высота в 740 сантиметров для Ирбита считается "опасным гидрологическим явлением".
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"Именно поэтому прямо сейчас прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием спасателей, сотрудников правоохранительных органов, специалистов учреждений и предприятий города, задействованных в обеспечении безопасности горожан. Принятое решение – на территории города вводится режим ЧС муниципального уровня", – написал Юдин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
От отметил, что для эвакуируемых местных жителей дополнительно разворачивается еще один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще.
Ранее на территории Ирбитского района был введен режим ЧС муниципального значения. По последним данным регионального главка МЧС, в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков. В пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 37 детей.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, вызвав паводок в ряде муниципалитетов.
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ИрбитСвердловская областьИрбитский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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