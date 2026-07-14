В свердловском Ирбите ввели режим ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ирбите Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за подъема уровня воды в реке Ница.
- Уровень воды в реке Ница достиг 741 сантиметра, что считается опасным гидрологическим явлением для Ирбита.
- Для эвакуируемых местных жителей дополнительно разворачивается еще один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Ирбите Свердловской области из-за подъема уровня воды в реке Ница, сообщил глава города Николай Юдин.
По его данным, уровень воды в реке Ница достиг отметки 741 сантиметр, высота в 740 сантиметров для Ирбита считается "опасным гидрологическим явлением".
"Именно поэтому прямо сейчас прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием спасателей, сотрудников правоохранительных органов, специалистов учреждений и предприятий города, задействованных в обеспечении безопасности горожан. Принятое решение – на территории города вводится режим ЧС муниципального уровня", – написал Юдин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
От отметил, что для эвакуируемых местных жителей дополнительно разворачивается еще один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще.
Ранее на территории Ирбитского района был введен режим ЧС муниципального значения. По последним данным регионального главка МЧС, в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков. В пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 37 детей.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, вызвав паводок в ряде муниципалитетов.