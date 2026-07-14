В Тульской области сбили три украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три украинских БПЛА уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России над Тульской областью.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
БРЯНСК, 14 июл – РИА Новости. Три украинских БПЛА уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще три украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано… В регионе еще сохраняется опасность атаки БПЛА", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Ранее Миляев сообщил, что в ночь на вторник в Тульской области уничтожено четыре беспилотника, а утром рассказал еще о семи уничтоженных украинских БПЛА. В обоих случаях, по данным губернатора, обошлось без пострадавших.