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В Тульской области сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 14.07.2026
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10:05 14.07.2026
В Тульской области сбили три украинских беспилотника

Три украинских БПЛА уничтожили над Тульской областью

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три украинских БПЛА уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России над Тульской областью.
  • Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
БРЯНСК, 14 июл – РИА Новости. Три украинских БПЛА уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще три украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано… В регионе еще сохраняется опасность атаки БПЛА", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Ранее Миляев сообщил, что в ночь на вторник в Тульской области уничтожено четыре беспилотника, а утром рассказал еще о семи уничтоженных украинских БПЛА. В обоих случаях, по данным губернатора, обошлось без пострадавших.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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